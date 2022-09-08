Топ-5 вещей, которые стоит забрать из лета в осень: в них вы будете выглядеть неотразимо (фото)

Многие вещи с жаркой поры отменно впишутся в уютные осенние луки

Не все вещи летнего гардероба стоит прятать в сентябре. Даже во многих трендах осени-2022, представленных дизайнерами, встречаются полюбившиеся летом модные тенденции. Осенью есть возможность составлять многослойные образы, особенно в начале поры, с истинно летними элементами одежды.

О том, какие вещи из лета стоит добавить в осенние луки, пишет стилистка Дарья Григора (dar_odarka) в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, есть как минимум пять элементов летних луков, которые пригодятся и в более прохладную погоду.

По словам стилистки, включить в осенние образы стоит базовые топы в рубчик. Они станут великолепным нижним слоем для осенних образов, утеплить которые можно рубашкой и даже кардиганом сверху.

Не менее прекрасный вариант нижнего слоя — базовые футболки. Как пишет Григора, часто для повышения градуса стиля и создания необходимого многослойности достаточно лишь подола или воротничка футболки, что выглядывает наружу.

Рубашка – элемент гардероба на все сезоны, особенно если она базовая, и отлично впишется в любой образ. Как рекомендует стилист, она чудесно станет верхним или средним слоем, разбавит или утеплит образ.

Еще одна необходимая осенью вещь – жакет. Так, это не только верхний слой в теплую погоду, но и может быть использован в более утепленных образах как отличный элемент многослойности.

Юбки из легких летних материалов тоже не стоит убирать на дальнюю полку. Они прекрасно подойдут для образов на раннюю осень. Если говорить про трикотажные и джинсовые модели, то они прекрасно гармонируют я с осенними тренчами, куртками и пальто.

Топ пригодится и в сентябре

Футболка - незаменимая вещь в любое время года

Рубашки могут стать частью многослойного лука

С пиджаком можно стильно утеплиться

Летние юбки с легкостью впишутся в осенние наряды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.⠀