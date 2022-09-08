Топ-5 речей, які варто забрати з літа в осінь: у них ви виглядатимете неперевершено (фото)
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Багато речей зі спекотної пори чудово впишуться в затишні осінні луки
Не всі речі літнього гардеробу варто ховати у вересні. Навіть у багатьох трендах осені-2022, представлених дизайнерами, зустрічаються модні тенденції, що вподобалися нам влітку. Восени є можливість складати багатошарові образи, особливо на початку пори, з літніми елементами одягу.
Про те, які речі з літа варто додати в осінні луки, пише стилістка Дар’я Григора (dar_odarka) у Instagram. Виходячи з модних рекомендацій, є як мінімум п’ять елементів літніх луків, які стануть у нагоді й у прохолоднішу погоду.
За словами стилістки, включити в осінні образи варто базові топи в рубчик. Вони стануть чудовим нижнім шаром для осінніх образів, які можна утеплити сорочкою і навіть кардиганом зверху.
Не менш чудовий варіант нижнього шару – базові футболки. Як пише Григора, часто для підвищення градуса стилю та створення необхідної багатошаровості достатньо лише подолу або комірця футболки, що виглядає назовні.
Сорочка – елемент гардеробу на всі сезони, особливо якщо вона базова, і чудово впишеться у будь-який образ. Як рекомендує стилістка, вона гарно стане верхнім чи середнім шаром, розбавить чи утеплить образ.
Ще одна необхідна восени річ – жакет. Так, це не тільки верхній шар у теплу погоду, але й може бути використаний у більш утеплених образах як відмінний елемент багатошарового луку.
Спідниці з легких літніх матеріалів теж не варто класти на далеку полицю. Вони чудово підійдуть для образів на ранню осінь. Якщо говорити про трикотажні та джинсові моделі, то вони чудово гармонують з осінніми тренчами, куртками і пальто.
Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀