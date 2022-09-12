Самый трендовый стиль осени-2022 - преппи: в чем его особенности и как составить стильные образы (фото)

А-ля школьные и университетские луки идеально подходят для теплой осенней погоды

В этом сезоне дизайнеры активно использовали в своих коллекциях эстетику стиля преппи, так что он стал одним из топовых трендов осени-2022. Особенно комфортно в преппи-образах в сентябре и октябре, когда погода еще позволяет надевать "школьные" юбки и гольфы.

Школьно-университетский стиль преппи возник давно и так или иначе присутствовал в модных луках, но этой осенью он обрел свежее дыхание. В чем особенности такого стиля одежды, как преппи, и как составить стильные осенние луки – рассказывает украинская стилистка Дарья Григора (dar_odarka) в Instagram.

Так, школьно-университетский стиль, как довольно классический, всегда имел своих поклонников, но в этом сезоне он возвращается к нам с новыми силами. Преппи – это дуэты джемперов и рубашек, белых носков с лоферами и дерби, юбки в складку, принты школьных футбольных команд, форменные жакеты, брюки, жилеты и кардиганы. По словам стилистки, особенно уместно преппи выглядит в период теплой осени, сентябрь-октябрь.

Отметим, что в преппи используются и как более базовые цветы, так яркие в качестве акцентов образа. Это достаточно удобный стиль, где нет слишком высоких каблуков и тесных силуэтов.

Стильные луки на теплую осень

Школьно-университетская эстетика в тренде

Лаконично и модно

Уютные образы на осень

Юбка в складку - главный атрибут преппи

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