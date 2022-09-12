Найтрендовіший стиль осені-2022 — преппі: у чому його особливості та як скласти стильні образи (фото)

А-ля шкільні та університетські луки ідеально підходять для теплої осінньої погоди

Цього сезону дизайнери активно використовували у своїх колекціях естетику стилю преппі, тож він став одним із топових трендів осені-2022. Особливо комфортно у преппі-образах у вересні та жовтні, коли погода ще дозволяє одягати "шкільні" спідниці та гольфи.

Шкільно-університетський стиль преппі виник давно і так чи інакше був присутній у модних луках, але цієї осені він знайшов свіже дихання. У чому особливості такого стилю одягу, як преппі, та як скласти стильні осінні луки – розповідає українська стилістка Дарія Григора (dar_odarka) у Instagram.

Так, шкільно-університетський стиль, як досить класичний, завжди мав своїх шанувальників, але цього сезону він повертається до нас із новими силами. Преппі – це дуети джемперів і сорочок, білих шкарпеток з лоферами та дербі, спідниці у складку, принти шкільних футбольних команд, формені жакети, штани, жилети й кардигани. За словами стилістки, особливо доречно преппі виглядає у період теплої осені, вересень-жовтень.

Зазначимо, що в преппі використовуються і як більш базові кольори, так і яскраві як акценти образу. Це досить зручний стиль, де немає надто високих підборів і тісних силуетів.

Стильні луки на теплу осінь

Шкільно-університетська естетика у тренді

Лаконічно та модно

Затишні образи на осінь

Спідниця у складку — головний атрибут препі

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