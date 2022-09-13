Несменная классика, ретро и "хаос": самые актуальные стрижки для "ленивых" (фото)

Стоит отметить, что в 2023 году в моду возвращаются выбритые виски и ирокезы.

Если вы решились сменить имидж, но еще не знаете, какую стрижку выбрать, то вы пришли по адресу. Мы уже делились подборкой стильных женских стрижек 2022 на разную длину волос с челкой и без, которые помогут вам создавать идеальные образы каждый день, а теперь хотим рассказать о самых трендовых прическах, которые подойдут для более "ленивых" модниц.

Как отмечает издание takprosto, вам не понадобится много сил и средств за уходом за подобными стрижками. И, как бонус, они точно будут актуальными еще целый 2023 год.

Трендовые женские стрижки 2022-2023

Стильная французская прическа — сессон. Подобная прическа подходит обладательницам овального или квадратного личика, а вот дамам пышных форм с круглым лицом лучше выбрать другой вариант.

Короткая стрижка гарсон — идеальный вариант для тех девушек, которые не бояться максимально короткой длины волос, а также не любят возиться с укладкой каждое утро. Небольшой хаос на голове — это главная фишка этой прически. Большой плюс такой стрижки — ее можно подобрать абсолютно под любую форму черепа.

Несменная классика — боб-каре и пикси. Эти прически наверняка никогда не потеряют свою актуальность, ведь всегда выглядят свежо и модно, и, как плюс, подходят женщинам всех возрастов.

Классическое каре — отличная стрижка, которую можно подобрать на разную длину волос, а также выбрать варианты с челкой или без. Это универсальная прическа, которая очень удобна в повседневной жизни.

Если вы не готовы расстаться с длинными волосами, то самый лучший вариант — это классический каскад. Такая прическе визуально добавляет объема вашей шевелюре, ну и особой укладки стрижка также не требует. Варианты с асимметричной, косой или рваной челкой особенно подойдет девушкам с квадратным или прямоугольным лицом.

Также ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.