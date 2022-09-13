Незмінна класика, ретро та "хаос": найактуальніші стрижки для "лінивих" (фото)

Варто зазначити, що у 2023 році в моду повертаються виголені віскі та ірокези.

Якщо ви наважилися змінити імідж, але ще не знаєте, яку стрижку вибрати, ви прийшли за адресою. Ми вже ділилися добіркою стильних жіночих стрижок 2022 на різну довжину волосся з чубчиком і без, які допоможуть вам створювати ідеальні образи щодня, а тепер хочемо розповісти про найбільш трендові зачіски, які підійдуть для більш "ледачих" модниць.

Як зазначає видання takprosto, вам не знадобиться багато сил та засобів за доглядом за подібними стрижками. І як бонус вони точно будуть актуальними ще цілий 2023 рік.

Трендові жіночі стрижки 2022-2023

Стильна французька зачіска — сесон. Подібна зачіска підходить володаркам овальної або квадратної особи, а ось жінкам пишних форм з круглим обличчям краще вибрати інший варіант.

Коротка стрижка гарсон — ідеальний варіант для тих дівчат, які не бояться максимально короткої довжини волосся, а також не люблять возитися з укладанням щоранку. Невеликий хаос на голові – це головна фішка цієї зачіски. Великий плюс такої стрижки – її можна підібрати абсолютно під будь-яку форму черепа.

Незмінна класика — боб-каре та піксі. Ці зачіски напевно ніколи не втратить свою актуальність, адже завжди виглядають свіжо і модно, і, як плюс, підходять жінкам різного віку.

Класичне каре — чудова стрижка, яку можна підібрати на різну довжину волосся, а також вибрати варіанти з чубчиком або без. Це універсальна зачіска, яка дуже зручна у повсякденному житті.

Якщо ви не готові розлучитися з довгим волоссям, то найкращий варіант – це класичний каскад. Така зачіска візуально додає обсягу вашій шевелюрі, та й особливого укладання стрижка також не вимагає. Варіанти з асиметричною, косою або рваною чубчиком особливо підійде дівчатам із квадратним чи прямокутним обличчям.

Також раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.