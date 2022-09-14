Стильная жилетка на осень-2022: как выбрать актуальный фасон, чтобы было и модно, и тепло (фото)

В жилете вам будет не только комфортно, но и получится составить стильный образ

Утепленные, стеганые, дутые, свободного кроя – это все о жилетах, которые остаются в трендах осени 2022 года. Это чудесный способ стильно утеплиться и идеальный вариант верхней одежды, пока еще не наступили морозы. Важно только подобрать правильную длину.

О том, как выбрать теплый и модный жилет на осень-2022, рассказала стилистка Анна Ивашова (anya_ivashova) в Instagram. По ее словам, изначально жилетка играла роль корсета, так как визуально утягивала и удлиняла фигуру. Сейчас этот предмет гардероба стал чуть ли не базовым, особенно если речь идет о теплых вариант на осенний сезон.

Как пишет стилистка, жилетка может быть укорочённая, удлиненная и средней длины. Чтобы подобрать фасон, который бы подчеркивал ваши достоинства фигуры и не выпячивал недостатки, особое внимание следует обратить на длину изделию. Есть несколько важных нюансов, поясняет стилистка.

Так, более короткий жилет подойдет девушкам с невысоким ростом. Но если у вас имеется объем в районе талии – такая длина вам противопоказана.

Укороченная жилетка

Ярко и модно

А вот средняя длина жилетки считается универсальной. Более того, этот фасон куда практичнее, ведь в нем будет намного теплее, чем в укороченном жилете.

Универсальный фасон

Образ для теплой погоды

А вот удлиненный жилет лучше всего покупать девушкам высокого роста. Если вы невысокая, то такой фасон "съест" рост.

Самая теплая длина

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбирать куртку на осень, чтобы быть стильной. Самые актуальные куртки в 2022 году — кожаные и стеганые.