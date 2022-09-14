Стильний жилет на осінь-2022: як вибрати актуальний фасон, щоб було і модно, і тепло (фото)

У жилеті вам буде не тільки комфортно, а й вдасться скласти стильний образ

Утеплені, стьобані, дуті, вільного крою – це все про жилети, які залишаються у трендах осені 2022 року. Це чудовий спосіб стильно утеплитися та ідеальний варіант верхнього одягу, поки ще не настали морози. Важливо лише підібрати правильну довжину.

Про те, як обрати теплий і модний жилет на осінь-2022, розповіла стилістка Ганна Івашова (anya_ivashova) у Instagram. За її словами, спочатку жилет відігравав роль корсета, оскільки візуально тягнув і подовжував фігуру. Зараз цей предмет гардеробу став мало не базовим, особливо якщо йдеться про теплий варіант на осінній сезон.

Як пише стилістка, жилетка може бути укорочена, подовжена та середньої довжини. Щоб підібрати фасон, який би підкреслював ваші переваги фігури і не викривав недоліки, особливу увагу слід звернути на довжину виробу. Є кілька важливих нюансів, пояснює стилістка.

Так, коротший жилет підійде дівчатам з невисоким зростом. Але якщо у вас є об’єм у районі талії – така довжина вам протипоказана.

Укорочений жилет

Яскраво та модно

А ось середня довжина жилетки вважається універсальною. Більше того, цей фасон значно практичніший, адже в ньому буде набагато тепліше, ніж у вкороченому жилеті.

Універсальний фасон

Образ для теплої погоди

А ось подовжений жилет найкраще купувати дівчатам високого зросту. Якщо ви невисока, то такий фасон з’їсть зріст.

Найтепліша довжина

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