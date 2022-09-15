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Самая трендовая обувь осени-2022: как носить казаки, чтобы выглядеть стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Казаки – обувной мастхэв осени Новость обновлена 15 сентября 2022, 11:04
Казаки – обувной мастхэв осени

С ботинками-казаками любой образ смотрится интереснее

В этом сезоне в моде масса вариантов осенней обуви, начиная от лоферов, сапог-труб и заканчивая ботфортами. Один из трендовых уже который год фасон ботинок – казаки. Их легко узнать по удлиненному носку и квадратному скошенному каблуку.

С чем сочетать казаки, чтобы выглядеть стильно этой осенью, рассказала в Instagram украинская стилистка Ольга Литвинова (stilnodostupno). По ее словам, казаки очень популярны последние сезоны и в дальнейшем станут великолепной базой осеннего гардероба.

Так, сочетать казаки можно с брюками и пиджаками. В этом сезоне модно заправлять штанины в обувь. Вместо брюк подойдут и джинсы. Вверх дополните теплым гольфом или футболкой с пиджаком. Не забываем про аксессуары: актуальные сумки, ремни и головные уборы.

Как носить обувь казаки
Стильный лук
Как носить обувь казаки
Микс с куртками и пиджаками
Как носить обувь казаки
Классные образы с джинсами
Как носить обувь казаки
Черные казаки универсальны

Если погода еще позволяет не прятать ноги, то можно надеть с казаками юбку или платье. Если ботинки не базовые, а акцентные, то они станут яркой изюминкой вашего образа. Однако и с казаками более нейтральных цветов и с минимум декора можно сформировать потрясающие луки в золотую пору. С шортами в сочетании с пиджаками и рубашками эти сапоги смотрятся не менее эффектно, выгодно подчеркивая ноги.

Как носить обувь казаки
Не бойтесь открывать ноги
Как носить обувь казаки
Стильно смотрятся и с брюками, и с юбкой
Как носить обувь казаки
Игра объемов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать куртку на осенний сезон, чтобы она была трендовой, практичной и хорошо согревала. В этом году на пике моды оказались кожаные и стеганые варианты.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Казаки