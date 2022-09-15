Найбільш трендове взуття осені-2022: як носити козаки, щоб виглядати стильно (фото)
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З черевиками-козаками будь-який образ виглядає цікавіше
Цього сезону в моді маса варіантів осіннього взуття, починаючи від лоферів, чобіт-труб і закінчуючи ботфортами. Один із трендових вже котрий рік фасон черевиків – козаки. Їх легко впізнати за подовженим носком і квадратним скошеним підбором.
З чим поєднувати козаки, щоб виглядати стильно цієї осені, розповіла у Instagram українська стилістка Ольга Литвинова (stilnodostupno). За її словами, козаки дуже популярні останні сезони і надалі стануть чудовою базою осіннього гардеробу.
Так, поєднувати козаки можна зі штанами та піджаками. Цього сезону модно заправляти штанини у взуття. Замість штанів підійдуть і джинси. Доповніть теплим гольфом або футболкою з піджаком. Не забуваємо про аксесуари: актуальні сумки, ремені та головні убори.
Якщо погода ще дозволяє не ховати ноги, то можна одягнути з козаками спідницю чи сукню. Якщо черевики не базові, а акцентні, то вони стануть яскравою особливістю вашого образу. Однак і з козаками більш нейтральних кольорів та з мінімумом декору можна сформувати приголомшливі луки в золоту пору. З шортами у поєднанні з піджаками та сорочками ці чоботи виглядають не менш ефектно, вигідно підкреслюючи ноги.
Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінній сезон, щоб вона була трендовою, практичною та добре зігрівала. Цього року на піку моди опинилися шкіряні й стьобані варіанти.