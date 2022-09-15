Найбільш трендове взуття осені-2022: як носити козаки, щоб виглядати стильно (фото)

З черевиками-козаками будь-який образ виглядає цікавіше

Цього сезону в моді маса варіантів осіннього взуття, починаючи від лоферів, чобіт-труб і закінчуючи ботфортами. Один із трендових вже котрий рік фасон черевиків – козаки. Їх легко впізнати за подовженим носком і квадратним скошеним підбором.

З чим поєднувати козаки, щоб виглядати стильно цієї осені, розповіла у Instagram українська стилістка Ольга Литвинова (stilnodostupno). За її словами, козаки дуже популярні останні сезони і надалі стануть чудовою базою осіннього гардеробу.

Так, поєднувати козаки можна зі штанами та піджаками. Цього сезону модно заправляти штанини у взуття. Замість штанів підійдуть і джинси. Доповніть теплим гольфом або футболкою з піджаком. Не забуваємо про аксесуари: актуальні сумки, ремені та головні убори.

Стильний лук

Мікс з куртками та піджаками

Класні образи з джинсами

Чорні козаки універсальні

Якщо погода ще дозволяє не ховати ноги, то можна одягнути з козаками спідницю чи сукню. Якщо черевики не базові, а акцентні, то вони стануть яскравою особливістю вашого образу. Однак і з козаками більш нейтральних кольорів та з мінімумом декору можна сформувати приголомшливі луки в золоту пору. З шортами у поєднанні з піджаками та сорочками ці чоботи виглядають не менш ефектно, вигідно підкреслюючи ноги.

Не бійтеся відкривати ноги

Стильно виглядають і зі штанами, і зі спідницею

Гра об'ємів

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінній сезон, щоб вона була трендовою, практичною та добре зігрівала. Цього року на піку моди опинилися шкіряні й стьобані варіанти.