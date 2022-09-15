Рус

Найбільш трендове взуття осені-2022: як носити козаки, щоб виглядати стильно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Козаки – взуттєвий мастхев осені Новина оновлена 15 вересня 2022, 11:04
Козаки – взуттєвий мастхев осені

З черевиками-козаками будь-який образ виглядає цікавіше

Цього сезону в моді маса варіантів осіннього взуття, починаючи від лоферів, чобіт-труб і закінчуючи ботфортами. Один із трендових вже котрий рік фасон черевиків – козаки. Їх легко впізнати за подовженим носком і квадратним скошеним підбором.

З чим поєднувати козаки, щоб виглядати стильно цієї осені, розповіла у Instagram українська стилістка Ольга Литвинова (stilnodostupno). За її словами, козаки дуже популярні останні сезони і надалі стануть чудовою базою осіннього гардеробу.

Так, поєднувати козаки можна зі штанами та піджаками. Цього сезону модно заправляти штанини у взуття. Замість штанів підійдуть і джинси. Доповніть теплим гольфом або футболкою з піджаком. Не забуваємо про аксесуари: актуальні сумки, ремені та головні убори.

Як носити взуття козаки
Стильний лук
Як носити взуття козаки
Мікс з куртками та піджаками
Як носити взуття козаки
Класні образи з джинсами
Як носити взуття козаки
Чорні козаки універсальні

Якщо погода ще дозволяє не ховати ноги, то можна одягнути з козаками спідницю чи сукню. Якщо черевики не базові, а акцентні, то вони стануть яскравою особливістю вашого образу. Однак і з козаками більш нейтральних кольорів та з мінімумом декору можна сформувати приголомшливі луки в золоту пору. З шортами у поєднанні з піджаками та сорочками ці чоботи виглядають не менш ефектно, вигідно підкреслюючи ноги.

Як носити взуття козаки
Не бійтеся відкривати ноги
Як носити взуття козаки
Стильно виглядають і зі штанами, і зі спідницею
Як носити взуття козаки
Гра об'ємів

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати куртку на осінній сезон, щоб вона була трендовою, практичною та добре зігрівала. Цього року на піку моди опинилися шкіряні й стьобані варіанти.

Теги:
#Мода #Взуття #Стиль #Козаки