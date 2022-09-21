Так уже не носят: шесть когда-то популярных вещей, которые в 2022 году стали антитрендами (фото)
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От устаревшей одежды нужно избавляться, ну или правильно сочетать ее с трендовыми вещами.
Рядом с трендами всегда идут антитренды — таков "закон", и об этом стоит помнить всегда. Поэтому кроме изучения того, какие вещи актуальны в новом сезоне, важно также обратить свое внимание и на ту одежду, которая утратила свои "лавры".
Стилист Екатерина Мороз на своей странице в Инстаграм, где она также ведет и свой модный блог, рассказала, а также наглядно показала сочетания вещей, которые утратили свою актуальность. Если носить вещи в подобных образах, то вы будете выглядеть совсем не стильно, а то и даже старо.
Антитренды сезона 2022/2023
Бельевой топ с кружевом
Тренд на бельевые топы с кружевом уже несколько лет как закончился, но девушки продолжают их носить под жакеты, иногда даже в деловых образах. Оставьте их для сна, и отдайте предпочтение трикотажным топам в кэжуал образах, и корсетам в вечерних.
Водолазка + скинни
Комбинация скинни + водолазка уже давно утратила актуальность, но каждую из этих вещей можно спасти и носить по отдельности. Скинни например можно надеть с объемным свитером, а водолазку как нижний слой под жакет или рубашку.
Трикотажное мини платье и ботфорты-чулки
Если подобные платья устарели, то ботфорты-чулки ещё можно спасти надев под юбку или платье длины миди.
Тонкий кардиган как верхний слой
Ещё одна не современная комбинация. Тонкие кардиганы лучше носить на голое тело заправляя в брюки/джинсы.
Шапка с помпоном и классическое пальто
Устаревшее сочетание этих двух вещей, откидывает нас лет на 10 назад. Согласитесь, что такая шапка будет гораздо лучше смотреть на горнолыжном склоне или катке.
Сумка на поясе
Если у вас остались такие сумки, носите их как кросс-боди.
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