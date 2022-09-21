Так уже не носять: шість колись популярних речей, які у 2022 році стали антитрендами (фото)

Від застарілого одягу потрібно позбавлятися, ну або правильно поєднувати його з трендовими речами.

Поруч із трендами завжди йдуть антитренди — такий "закон", і про це варто пам’ятати завжди. Тому крім вивчення того, які речі актуальні в новому сезоні, важливо також звернути свою увагу і на той одяг, який втратив свої "лаври".

Стиліст Катерина Мороз на своїй сторінці в Інстаграм, де вона також веде свій модний блог, розповіла, а також наочно показала поєднання речей, які втратили свою актуальність. Якщо носити речі в подібних образах, то ви виглядатимете зовсім не стильно, а то й навіть набагато старшими.

Антитренди сезону 2022/2023

Білизняний топ з мереживом

Тренд на топи білизни з мереживом вже кілька років як закінчився, але дівчата продовжують їх носити під жакети, іноді навіть у ділових образах. Залишіть їх для сну, і віддайте перевагу трикотажним топам в кежуал образах, і корсетам у вечірніх.

Водолазка + скінні

Комбінація скінні + водолазка вже давно втратила актуальність, але кожну з цих речей можна врятувати та носити окремо. Скінні, наприклад, можна надіти з об’ємним светром, а водолазку як нижній шар під жакет або сорочку.

Трикотажне мінісукня та ботфорти-панчохи

Якщо подібні сукні застаріли, то ботфорти-панчохи ще можна врятувати, одягнувши під спідницю або сукню довжини міді.

Тонкий кардиган як верхній шар

Ще одна не сучасна комбінація. Тонкі кардигани краще носити на голе тіло, заправляючи в штани/джинси.

Шапка з помпоном та класичне пальто

Застаріле поєднання цих двох речей відкидає нас років на 10 тому. Погодьтеся, що така шапка буде краще дивитися на гірськолижному схилі або ковзанці.

Сумка на поясі

Якщо у вас залишилися такі сумки, носите їх як крос-боді.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді восени-2022. Овальні та круглі, скриньки, прямокутні та трапецієподібні – вибір цього сезону приємно вражає.