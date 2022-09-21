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Так уже не носять: шість колись популярних речей, які у 2022 році стали антитрендами (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди 2022 року Новина оновлена 21 вересня 2022, 12:55
Антитренди 2022 року

Від застарілого одягу потрібно позбавлятися, ну або правильно поєднувати його з трендовими речами.

Поруч із трендами завжди йдуть антитренди — такий "закон", і про це варто пам’ятати завжди. Тому крім вивчення того, які речі актуальні в новому сезоні, важливо також звернути свою увагу і на той одяг, який втратив свої "лаври".

Стиліст Катерина Мороз на своїй сторінці в Інстаграм, де вона також веде свій модний блог, розповіла, а також наочно показала поєднання речей, які втратили свою актуальність. Якщо носити речі в подібних образах, то ви виглядатимете зовсім не стильно, а то й навіть набагато старшими.

Антитренди сезону 2022/2023

Білизняний топ з мереживом

Тренд на топи білизни з мереживом вже кілька років як закінчився, але дівчата продовжують їх носити під жакети, іноді навіть у ділових образах. Залишіть їх для сну, і віддайте перевагу трикотажним топам в кежуал образах, і корсетам у вечірніх.

Антитренди сезону 2022/2023 — Білизняний топ з мереживом

Водолазка + скінні

Комбінація скінні + водолазка вже давно втратила актуальність, але кожну з цих речей можна врятувати та носити окремо. Скінні, наприклад, можна надіти з об’ємним светром, а водолазку як нижній шар під жакет або сорочку.

Антитренди сезону 2022/2023 — Водолазка + скінни

Трикотажне мінісукня та ботфорти-панчохи

Якщо подібні сукні застаріли, то ботфорти-панчохи ще можна врятувати, одягнувши під спідницю або сукню довжини міді.

Антитренди сезону 2022/2023 — Трикотажна міні сукня та ботфорти-панчохи

Тонкий кардиган як верхній шар

Ще одна не сучасна комбінація. Тонкі кардигани краще носити на голе тіло, заправляючи в штани/джинси.

Антитренди сезону 2022/2023 — Тонкий кардиган як верхній шар

Шапка з помпоном та класичне пальто

Застаріле поєднання цих двох речей відкидає нас років на 10 тому. Погодьтеся, що така шапка буде краще дивитися на гірськолижному схилі або ковзанці.

Антитренди сезону 2022/2023 — Шапка з помпоном та класичне пальто

Сумка на поясі

Якщо у вас залишилися такі сумки, носите їх як крос-боді.

Антитренди сезону 2022/2023 — Сумка на поясі

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді восени-2022. Овальні та круглі, скриньки, прямокутні та трапецієподібні – вибір цього сезону приємно вражає.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Тренди #Антітренд