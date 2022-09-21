Украшения, которые точно не испортят образ: топ-4 самых трендовых аксессуара (фото)

В таких украшениях вы будете выглядеть стильно и подчеркнете ваше тонкое чувство вкуса

Ни один стильный образ, в том числе в осенний период, не обойдётся без аксессуаров. Важно не только подобрать стильные ремни или очки, а и обратить внимание на бижутерию и другие украшения. Разнообразие сережек, цепочек и браслетов сейчас ставит в тупик перед вопросом "Что же выбрать, чтобы не выглядеть нелепо?"

Чтобы выбрать актуальные украшения к тому или иному образу, воспользуйтесь небольшими подсказками модного эксперта. О самых трендовых аксессуарах рассказывает стилистка Анна Ивашова в Instagram.

По словам стилистки, есть как минимум четыре самых трендовых вариантов аксессуаров на этот сезон. Во-первых, это цепи, которые уже несколько лет подряд возглавляют список топовых украшений. Стилистка советует использовать разные по цвету и фактуры цепи.

Можно сочетать, как угодно

Базовый атрибут среди аксессуаров – браслеты. В этом сезоне модно носить их на предплечье. Такая тенденция пришла к нам из конца 90-х — начала 00-х. Выглядит очень красиво и сексуально, но бицепс в таком случае должен быть в хорошей форме.

Интересный тренд

Если хотите добавить в образ интересный акцент, то ваш выбор – объёмные серьги. Образы с подиумов вряд ли впишутся в повседневные луки, поэтому в жизни стилистка рекомендует использовать моносерьгу.

Выглядит эффектно

Снова в тренде и пластиковая бижутерия. Она вернулась к нам из 50-х, но также была очень популярна и в 00-х. Довольно модный и интересный вариант. Здесь главное – не переусердствовать.

Для тех, кто любит яркие украшения

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