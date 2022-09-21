Прикраси, які точно не зіпсують образ: топ-4 найтрендовіших аксесуари (фото)

У таких прикрасах ви виглядатимете стильно і підкреслите ваше тонке почуття смаку

Жоден стильний образ, у тому числі в осінній період, не обійдеться без аксесуарів. Важливо не тільки підібрати стильні ремені чи окуляри, а й звернути увагу на біжутерію та інші прикраси. Різноманітність сережок, ланцюжків і браслетів зараз ставить у глухий кут перед питанням "Що ж вибрати, щоб не виглядати безглуздо?"

Щоб вибрати актуальні прикраси для того чи іншого образу, скористайтеся невеликими підказками модного експерта. Про найтрендовіші аксесуари розповідає стилістка Ганна Івашова в Instagram.

За словами стилістки, є як мінімум чотири найтрендовіші варіанти аксесуарів на цей сезон. По-перше, це ланцюги, які вже кілька років поспіль очолюють список топових прикрас. Стилістка радить використовувати різні за кольором та фактурою ланцюги.

Можна поєднувати, як завгодно

Базовий атрибут серед аксесуарів – браслети. Цього сезону модно носити їх на передпліччі. Така тенденція прийшла до нас із кінця 90-х – початку 00-х. Виглядає дуже красиво та сексуально, але біцепс у такому разі має бути у гарній формі.

Цікавий тренд

Якщо хочете додати в образ цікавий акцент, то ваш вибір — об’ємні сережки. Образи з подіумів навряд чи впишуться в повсякденні луки, тому в житті стилістка рекомендує використовувати моносережку.

Виглядає ефектно

Знову в тренді й пластикова біжутерія. Вона повернулася до нас із 50-х, але також була дуже популярною і в 00-х. Досить модний та цікавий варіант. Тут головне – не перестаратися.

Для тих, хто любить яскраві прикраси

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки модні восени-2022. Вибір моделей вражає, тому можна вибрати і красиву, і практичну.