Для стильной осени достаточно минимума вещей: одежда, которая должна быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Выбирая вещи в базовых цветах и моделях вы увеличите вариативность своего межсезонного гардероба.

Межсезонье — это самое непонятное время года, ведь в этот период нет определенной и стабильной погоды. К такой поре относится и осень. Однако сейчас не о погоде, а о моде. Что же делать модницам в такой переходной период? Все просто — можно создать свой идеальный гардероб на основе летних и зимних вещей с небольшим добавлением осенних.

Как отмечает стилист shyn_style в своем блоге в Инстаграм, для этого осень нужно поделить на два периода: теплых и холодный, а после уже составлять осенние луки и покупать те вещи, которых не достает.

"Для стильной осени достаточно минимума вещей. Но это не ограничения. Верхний порог не имеет границ и зависит лишь от вашего отношения к себе и вещам" — добавила стилист.

Как собрать идеальный осенний гардероб

На тёплый период осени:

Кардиган и куртка;

Кроссовки и туфли;

Бейсболка или платок.

Отметим, что как бы не было тепло и солнечно, эти вещи должны быть для межсезонья, но не летними.

На холодный, когда ещё не зима, но дождь иногда со снегом:

Тренч или плащ;

Пальто;

Сапоги или ботильоны/ботинки;

Шапка-бини.

Комбинируем с вещами из зимнего гардероба.

Также стоит добавить, что не стоит покупать демисезонные сумки. Лучше все же в теплый период осени носить летние сумки, за исключением пляжных, соломенных, тряпичных, а в холодный — сумки для зимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.