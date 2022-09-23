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Для стильной осени достаточно минимума вещей: одежда, которая должна быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Создать идеальный гардероб - очень просто Новость обновлена 23 сентября 2022, 09:19
Создать идеальный гардероб - очень просто

Выбирая вещи в базовых цветах и моделях вы увеличите вариативность своего межсезонного гардероба.

Межсезонье — это самое непонятное время года, ведь в этот период нет определенной и стабильной погоды. К такой поре относится и осень. Однако сейчас не о погоде, а о моде. Что же делать модницам в такой переходной период? Все просто — можно создать свой идеальный гардероб на основе летних и зимних вещей с небольшим добавлением осенних.

Как отмечает стилист shyn_style в своем блоге в Инстаграм, для этого осень нужно поделить на два периода: теплых и холодный, а после уже составлять осенние луки и покупать те вещи, которых не достает.

"Для стильной осени достаточно минимума вещей. Но это не ограничения. Верхний порог не имеет границ и зависит лишь от вашего отношения к себе и вещам" — добавила стилист.

Как собрать идеальный осенний гардероб

На тёплый период осени:

  • Кардиган и куртка;
Как собрать идеальный осенний гардероб
Как собрать идеальный осенний гардероб
  • Кроссовки и туфли;
Как собрать идеальный осенний гардероб
  • Бейсболка или платок.
Как собрать идеальный осенний гардероб

Отметим, что как бы не было тепло и солнечно, эти вещи должны быть для межсезонья, но не летними.

Как собрать идеальный осенний гардероб

На холодный, когда ещё не зима, но дождь иногда со снегом:

  • Тренч или плащ;
Как собрать идеальный осенний гардероб
  • Пальто;
Как собрать идеальный осенний гардероб
  • Сапоги или ботильоны/ботинки;
Как собрать идеальный осенний гардероб
  • Шапка-бини.
  • Комбинируем с вещами из зимнего гардероба.
Как собрать идеальный осенний гардероб

Также стоит добавить, что не стоит покупать демисезонные сумки. Лучше все же в теплый период осени носить летние сумки, за исключением пляжных, соломенных, тряпичных, а в холодный — сумки для зимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.