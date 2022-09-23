Для стильной осени достаточно минимума вещей: одежда, которая должна быть в гардеробе каждой модницы (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выбирая вещи в базовых цветах и моделях вы увеличите вариативность своего межсезонного гардероба.
Межсезонье — это самое непонятное время года, ведь в этот период нет определенной и стабильной погоды. К такой поре относится и осень. Однако сейчас не о погоде, а о моде. Что же делать модницам в такой переходной период? Все просто — можно создать свой идеальный гардероб на основе летних и зимних вещей с небольшим добавлением осенних.
Как отмечает стилист shyn_style в своем блоге в Инстаграм, для этого осень нужно поделить на два периода: теплых и холодный, а после уже составлять осенние луки и покупать те вещи, которых не достает.
"Для стильной осени достаточно минимума вещей. Но это не ограничения. Верхний порог не имеет границ и зависит лишь от вашего отношения к себе и вещам" — добавила стилист.
Как собрать идеальный осенний гардероб
На тёплый период осени:
- Кардиган и куртка;
- Кроссовки и туфли;
- Бейсболка или платок.
Отметим, что как бы не было тепло и солнечно, эти вещи должны быть для межсезонья, но не летними.
На холодный, когда ещё не зима, но дождь иногда со снегом:
- Тренч или плащ;
- Пальто;
- Сапоги или ботильоны/ботинки;
- Шапка-бини.
- Комбинируем с вещами из зимнего гардероба.
Также стоит добавить, что не стоит покупать демисезонные сумки. Лучше все же в теплый период осени носить летние сумки, за исключением пляжных, соломенных, тряпичных, а в холодный — сумки для зимы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие куртки в моде осенью-2022. Стилист рассказала, как выбрать актуальный фасон, в котором будет тепло и удобно.