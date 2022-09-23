Для стильної осені достатньо мінімуму речей: одяг, який має бути в гардеробі кожної модниці (фото)

Вибираючи речі у базових кольорах та моделях ви збільшите варіативність свого міжсезонного гардеробу.

Міжсезоння — це незрозуміла пора року, адже в цей період немає певної та стабільної погоди. До такої пори належить і осінь. Однак зараз не про погоду, а про моду. Що ж робити модницям у такий перехідний період? Все просто можна створити свій ідеальний гардероб на основі літніх і зимових речей з невеликим додаванням осінніх.

Як зазначає стиліст shyn_style у своєму блозі в Інстаграм, для цього осінь потрібно поділити на два періоди: теплі та холодні, а після вже складати осінні луки і купувати ті речі, яких не дістає.

"Для стильної осені достатньо мінімуму речей. Але це не обмеження. Верхній поріг не має меж і залежить лише від вашого ставлення до себе та речей " — додала стиліст.

Як зібрати ідеальний осінній гардероб.

На теплий період осені:

Кардиган та куртка;

Кросівки та туфлі;

Бейсболка або хустку.

Зазначимо, що як би не було тепло та сонячно, ці речі мають бути для міжсезоння, але не літніми.

На холодну, коли ще не зима, але дощ іноді зі снігом:

Тренч чи плащ;

Пальто;

Чоботи або ботильйони/черевики;

Шапка-біні.

Комбінуємо з речами із зимового гардероба.

Також варто додати, що не варто купувати сумки демісезонні. Краще все ж таки в теплий період осені носити літні сумки, за винятком пляжних, солом’яних, ганчіркових, а в холодний — сумки для зими.

Раніше "Телеграф" розповідав, які куртки в моді восени-2022. Стиліст розповіла, як обрати актуальний фасон, у якому буде тепло та зручно.