Пальто из прошлого: устаревшие модели, от которых пора избавляться (фото)

Важно, чтобы верхняя одежда сочеталась с основным гардеробом по длине.

В сезоне осень 2022 дизайнеры не поскупились на тренды и представили очень много вариантов верхней одежды, чтобы каждая модница смогла выбрать себе тот вариант, который ей нравится больше всего. Однако не стоит забывать и про антитренды, которые могут прятаться в магазинах среди более актуальных вещей.

Стилист Татьяна Белявина решила посвятить один из своих постов в модном блоге в Инстаграм когда-то очень модному пальто из драпа. Модный эксперт отметила главные элементы и модели, которые устарели, а также рассказала и о вариантах, чем такое пальто заменить.

Белявина отмечает, что важно помнить, что круглый ворот, укороченный рукав, молния, капюшон, прилегающий силуэт и отделка кантами и разной тканью — уже давно устарели и такое носить не стоит. А вот на что обратить внимание — читайте далее.

Короткое пальто

Если вы хотите короткое пальто, то лучше выбирайте либо пальто-рубашку, либо пальто-жакет. Все варианты с круглыми вырезами проходим мимо.

Длина +/- колено

Воротник стойку меняем на рубашечный воротник или английский лацкан. Помним, что рукав должен быть полным.

Пальто-халат

Главное здесь — это прилегание. Пальто не должно быть в облипку, немного свободы и воздуха совсем не повредит. Для такого пальто лучше выбирать длину миди.

Пальто в клетку

Клетка в тренде. Но только клетка не сделает ваше пальто современным. Все правила, описанные выше, работают и здесь. Чтобы клетка вас не полнила не выбирайте крупную и контрастную.

Застежка

Убираем пальто на молнии, с одной пуговицей. Выбираем либо скрытую застежку, либо пуговицы, либо пальто-халат.

Капюшон

Драповое пальто с капюшоном устарело. Либо без, либо тогда пусть это будет не драп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде осенью-2022. На пике трендов ковбойки, лоферы, ботфорты и не только.