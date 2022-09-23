Пальто з минулого: застарілі моделі, яких час позбавлятися (фото)

Важливо, щоб верхній одяг поєднувався з основним гардеробом по довжині.

У сезоні осінь 2022 року дизайнери не поскупилися на тренди і представили дуже багато варіантів верхнього одягу, щоб кожна модниця змогла вибрати собі той варіант, який їй подобається найбільше. Однак не варто забувати і про антитренди, які можуть ховатися в магазинах серед актуальніших речей.

Стиліст Тетяна Бєлявіна вирішила присвятити один зі своїх постів у модному блозі в Інстаграм колись дуже модному пальті з драпу. Модний експерт відзначила головні елементи та моделі, які застаріли, а також розповіла про варіанти, чим таке пальто замінити.

Бєлявіна зазначає, що важливо пам’ятати, що круглий комір, укорочений рукав, блискавка, капюшон, прилеглий силует та оздоблення кантами та різною тканиною – вже давно застаріли і таке носити не варто. А ось на що звернути увагу читайте далі.

Коротке пальто

Якщо ви хочете коротке пальто, краще вибирайте або пальто-сорочку, або пальто-жакет. Всі варіанти з круглими вирізами проходимо повз.

Довжина +/- коліно

Комір стійку міняємо на сорочковий комір або англійський лацкан. Пам’ятаємо, що рукав має бути повним.

Пальто-халат

Головне тут – це прилягання. Пальто не повинно вас облягати, трохи свободи і повітря зовсім не зашкодить. Для такого пальта краще вибирати довжину міді.

Пальто у клітку

Клітини в тренді. Але тільки клітка не зробить ваше пальто сучасним. Усі правила, описані вище, працюють тут. Щоб клітина вас не повнила, не вибирайте велику і контрастну.

Застібка

Забираємо пальто на блискавці, з одним ґудзиком. Вибираємо або приховану застібку, або ґудзики, або пальто-халат.

Капюшон

Пальто драпове з капюшоном застаріло. Або без, або тоді нехай це буде не драп.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у моді восени-2022. На піку трендів ковбойки, лофери, ботфорти та не тільки.