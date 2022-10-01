С завязками, разрезами и клеш: топ-6 самых трендовых моделей брюк 2022 года (фото)

Брюки — это удобно, практично и возможность составить много классных луков!

Спасибо Коко Шанель, которая "стащила" для женщин такую часть мужского гардероба как штаны. Благодаря этом женский гардероб стал еще более разнообразным, что позволяет выбрать себе наряд и образ какой только душа пожелает. Главное делать это учитывая все актуальные тенденции.

Стилист Зоя Панина в своем модном блоге в Инстаграм отметила, что этой осенью на пике актуальности шесть фасонов брюк. Модный эксперт советует как можно быстрее проверить свой гардероб на наличие таких штанов, и в случае их отсутствия, обязательно прикупить хотя бы одну модель.

Самые трендовые брюки 2022 года

Классика — прямые классические брюки это musthave каждой модницы. Попробуйте как-нибудь забыть про любимые джинсы и всю неделю составлять образы с классическими моделями брюк.

— прямые классические брюки это musthave каждой модницы. Попробуйте как-нибудь забыть про любимые джинсы и всю неделю составлять образы с классическими моделями брюк. Широкие модели — ещё одна трендовая модель этого года. Идеально сочетается с кроссовками и лодочками на каблуке. Верх может быть абсолютно любым: от топа до свитера oversize.

Укороченные — хорошо сочетаются с лоферами, кедами и мокасинами.

— хорошо сочетаются с лоферами, кедами и мокасинами. С завязками — тренд для самых смелых модниц.

Клёш — расклешённые джинсы здорово рисуют силуэт и делают ноги бесконечными. А мы, наконец, сможем выбраться из-под многослойного оверсайза.

— расклешённые джинсы здорово рисуют силуэт и делают ноги бесконечными. А мы, наконец, сможем выбраться из-под многослойного оверсайза. С разрезами — верх к таким брюкам может быть нейтральным: брюки и сами по себе достаточно акцентны.

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