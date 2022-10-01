Із зав’язками, розрізами та кльош: топ-6 найтрендовіших моделей штанів 2022 року (фото)

Штани — це зручно, практично і можливість скласти багато класних луків!

Дякую Коко Шанель, яка "стягнула" для жінок таку частину чоловічого гардероба як штани. Завдяки цьому жіночий гардероб став ще різноманітнішим, що дозволяє вибрати собі вбрання та образ який тільки душа забажає. Головне робити це з огляду на всі актуальні тенденції.

Стиліст Зоя Паніна у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що цієї осені на піку актуальності шість фасонів штанів. Модний експерт радить якнайшвидше перевірити свій гардероб на наявність таких штанів, і у разі їх відсутності обов’язково прикупити хоча б одну модель.

Найтрендовіші штани 2022 року

Класика — прямі класичні штани, це мусить мати кожну модницю. Спробуйте якось забути про улюблені джинси і весь тиждень складати образи з класичними моделями штанів.

— прямі класичні штани, це мусить мати кожну модницю. Спробуйте якось забути про улюблені джинси і весь тиждень складати образи з класичними моделями штанів. Широкі моделі ще одна трендова модель цього року. Ідеально поєднується з кросівками та човниками на підборах. Верх може бути абсолютно будь-яким: від топу до светра oversize.

Укорочені – добре поєднуються з лоферами, кедами та мокасинами.

– добре поєднуються з лоферами, кедами та мокасинами. Із зав’язками — тренд для найсміливіших модниць.

Кльош — розкльошені джинси чудово малюють силует і роблять ноги нескінченними. А ми, нарешті, зможемо вибратися з-під багатошарового оверсайзу.

— розкльошені джинси чудово малюють силует і роблять ноги нескінченними. А ми, нарешті, зможемо вибратися з-під багатошарового оверсайзу. З розрізами — верх до таких штанів може бути нейтральним: штани і самі собою досить акцентні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких помилок припускаються навіть досвідчені модниці при виборі шкарпеток.