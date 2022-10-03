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Хотя бы одна, но должна обязательно быть: стильные сумочки, которые идеально впишутся в любой гардероб (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модные сумки на любой случай в жизни Новость обновлена 03 октября 2022, 08:38
Модные сумки на любой случай в жизни

Сумки, которые помогут создать удобный, функциональный и стильный гардероб.

Составляя базовый гардероб стоит помнить и о том, что в него необходимо включить не только одежду, желательно учитывая все актуальные тенденции, но и аксессуары. И одной из таких вещей является сумочка.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась несколькими советами по стилю, а именно рассказала на какие сумки стоит обратить свое внимание каждой моднице. Модный эксперт выделила шесть основных моделей, которые идеально впишутся в любой гардероб и под любой образ жизни.

Самые стильные сумки 2022 года

  • Шопер — только ленивый не придумал шутку на тему числа вещей, которые женщины берут с собой. В такую сумочку поместиться абсолютно все.
Самые стильные сумки 2022 года - шопер
  • Сумка для документов, планшета или ноутбука — необходима для бизнес леди, которым важно создать совершенный деловой образ.
Самые стильные сумки 2022 года - портфель
  • Рюкзак для путешествий и длительных прогулок. Выбирайте модель из кожи, с интересным дизайном.
Самые стильные сумки 2022 года - рюкзак
  • Кросс-боди или сумка небольшого размера для прогулок и встреч с друзьями.
Самые стильные сумки 2022 года - крос-боди
  • Модная сумочка среднего размера для создания стильных образов. Она может быть яркой или с интересным принтом.
Самые стильные сумки 2022 года - трендовая сумка
  • Клатч для вечерних аутфитов. Лучше выбирать простой и лаконичный вариант, если вы не часто выходите в свет.
Самые стильные сумки 2022 года - клатч

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах верхней одежды сезона осень-зима.

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#Мода #Женская мода #Сумки #Стиль #Модные сумки