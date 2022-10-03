Хоча б одна, але має бути обов’язково: стильні сумочки, які ідеально впишуться в будь-який гардероб (фото)

Сумки, які допоможуть створити зручний, функціональний та стильний гардероб.

Складаючи базовий гардероб, варто пам’ятати і про те, що в нього необхідно включити не тільки одяг, бажано враховуючи всі актуальні тенденції, але й аксесуари. І однією з таких речей є сумочка.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася декількома порадами за стилем, а саме розповіла на які сумки варто звернути свою увагу кожній модниці. Модний експерт виділила шість основних моделей, які ідеально впишуться у будь-який гардероб та під будь-який спосіб життя.

Найстильніші сумки 2022 року

Шопер — тільки лінивий не вигадав жарт на тему числа речей, які жінки беруть із собою. В таку сумку поміститься абсолютно все.

Сумка для документів, планшета чи ноутбука – необхідна для бізнеследі, яким важливо створити досконалий діловий образ.

Рюкзак для подорожей та тривалих прогулянок. Обирайте модель зі шкіри з цікавим дизайном.

Крос-боді або сумка невеликого розміру для прогулянок та зустрічей з друзями.

Модна сумочка середнього розміру для створення елегантних образів. Вона може бути яскравою чи з цікавим принтом.

Клатч для вечірніх аутфітів Краще вибирати простий та лаконічний варіант, якщо ви не часто виходите у світ.

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди верхнього одягу сезону осінь-зима.