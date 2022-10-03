Как выбрать юбку на зиму по типу фигуры: топ-4 правила от стилиста (фото)

Чтобы юбка села на вас идеально, нужно учитывать особенности фигуры

Холодный период еще не означает, что нужно отказаться от юбок. В этом сезоне в моде очень много фасонов брюк, но и для юбок есть свои тренды. Если знать простые правила стиля, то можно подобрать не только практичную, а и красивую модель юбки.

О том, как выбрать юбку под тот или иной тип фигуры зимой 2022-2023, поясняет украинская стилистка purpur.stylist в Instagram. Она озвучила небольшие рекомендации, благодаря которым вы сможете удачно приобрести юбку на прохладное время года.

Стилистка рассказала, как выбрать юбку на зиму по типу фигуры:

"Часы" и "груша". Если нет отложений в районе живота, то ограничений нет. Лучше выбирать на сезон холодов высокую посадку. Между вами и тканью должен проходить кулак, напоминает стилистка. Подойдут такие модели юбок: на запах, прямая, юбки с А-силуэтом. Акцент нужно делать на талии и выбирать либо однотонные цвета, либо принты с вертикальными или косыми линиями.

Если нет отложений в районе живота, то ограничений нет. Лучше выбирать на сезон холодов высокую посадку. Между вами и тканью должен проходить кулак, напоминает стилистка. Подойдут такие модели юбок: на запах, прямая, юбки с А-силуэтом. Акцент нужно делать на талии и выбирать либо однотонные цвета, либо принты с вертикальными или косыми линиями. "Прямоугольник". Для обладательниц стройных ног подойдет шерстяное мини с активным А-силуэтом на высокой посадке. Если есть живот – расширение должно идти сразу от талии. Также удачная длина мидакси. Идеально сядут юбки, имеющие активное расширение и формирующие вам фигуру. Уместны карманы или декор в зоне бедер.

Для обладательниц стройных ног подойдет шерстяное мини с активным А-силуэтом на высокой посадке. Если есть живот – расширение должно идти сразу от талии. Также удачная длина мидакси. Идеально сядут юбки, имеющие активное расширение и формирующие вам фигуру. Уместны карманы или декор в зоне бедер. "Яблоко". Высокая посадка под грудью (ампирная линия) и объемный свитер заправленный или в середину бедра — ваш вариант. Присмотритесь к юбкам с фиксированной посадкой, прямым, с А-силуэтом. Лучше брать однотонные варианты или принт по всей длине юбки без каких-либо карманов.

Высокая посадка под грудью (ампирная линия) и объемный свитер заправленный или в середину бедра — ваш вариант. Присмотритесь к юбкам с фиксированной посадкой, прямым, с А-силуэтом. Лучше брать однотонные варианты или принт по всей длине юбки без каких-либо карманов. "Перевернутый треугольник". Ваше решение — высокая посадка. Также возьмите на заметку фасоны А-силуэта, длина — мидакси. Что касается цвета, то подойдут однотонные или с принтом по всей длине. Стилистка советует надевать к юбке деликатные, с уточненным рукавом свитера, заправленные или длиной до середины бедра.

А-силуэт - удачное решение

Есть несколько стильных вариантов

Карман - ваш выбор

Фасон с расширением к низу вам подойдет

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