Як вибрати спідницю на зиму за типом фігури: топ-4 правила від стиліста (фото)

Щоб спідниця сіла на вас ідеально, потрібно враховувати особливості фігури

Холодний період ще означає, що треба відмовитися від спідниць. Цього сезону в моді дуже багато фасонів штанів, але і для спідниць є свої тренди. Якщо знати прості правила стилю, можна підібрати не тільки практичну, а й красиву модель спідниці.

Про те, як вибрати спідницю під той чи інший тип фігури взимку 2022-2023, пояснює українська стилістка purpur.stylist у Instagram. Вона озвучила невеликі рекомендації, завдяки яким ви зможете вдало придбати спідницю на прохолодну пору року.

Стилістка розповіла, як вибрати спідницю на зиму за типом фігури:

"Годинник" і "груша". Якщо немає відкладень у районі живота, то обмежень немає. Краще вибирати на сезон холодів високу посадку. Між вами та тканиною має проходити кулак, нагадує стилістка. Підійдуть такі моделі спідниць: на запах, пряма, спідниці з А-силуетом. Акцент потрібно робити на талії та вибирати або однотонні кольори, або принти з вертикальними або косими лініями.

Якщо немає відкладень у районі живота, то обмежень немає. Краще вибирати на сезон холодів високу посадку. Між вами та тканиною має проходити кулак, нагадує стилістка. Підійдуть такі моделі спідниць: на запах, пряма, спідниці з А-силуетом. Акцент потрібно робити на талії та вибирати або однотонні кольори, або принти з вертикальними або косими лініями. "Прямокутник". Для власниць струнких ніг підійде вовняна міні з активним А-силуетом на високій посадці. Якщо є живіт – розширення має йти одразу від талії. Також вдала довжина мідаксі. Ідеально сядуть спідниці, що мають активне розширення та формують вам фігуру. Доречні кишені чи декор у зоні стегон.

Для власниць струнких ніг підійде вовняна міні з активним А-силуетом на високій посадці. Якщо є живіт – розширення має йти одразу від талії. Також вдала довжина мідаксі. Ідеально сядуть спідниці, що мають активне розширення та формують вам фігуру. Доречні кишені чи декор у зоні стегон. "Яблуко". Висока посадка під грудьми (ампірна лінія) і об’ємний заправлений светр або в середину стегна — ваш варіант. Придивіться до спідниць із фіксованою посадкою, прямих, з А-силуетом. Краще брати однотонні варіанти або принт по всій довжині спідниці без кишень.

Висока посадка під грудьми (ампірна лінія) і об’ємний заправлений светр або в середину стегна — ваш варіант. Придивіться до спідниць із фіксованою посадкою, прямих, з А-силуетом. Краще брати однотонні варіанти або принт по всій довжині спідниці без кишень. "Перевернутий трикутник". Ваше рішення – висока посадка. Також візьміть на замітку фасони А-силуету, довжина — мідаксі. Що стосується кольору, то підійдуть однотонні або з принтом по всій довжині. Стилістка радить надягати до спідниці делікатні, з уточненим рукавом светра, заправлені або завдовжки до середини стегна.

А-силует — вдале рішення

Є кілька стильних варіантів

Кишеня — ваш вибір

Фасон із розширенням до низу вам підійде

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