Созданы не только для теплой поры: самые трендовые модели платьев на осень и зиму (фото)

Даже осенью и зимой женские платья достаточно разнообразны.

Стильный теплый осенний или зимний образ можно собрать не только из модных свитеров, о которых мы писали ранее, но и из красивых платьев. Это лишь стереотип, что платья нужно носить только летом или весной, когда тепло. Почему же тогда дизайнеры представляют множество утепленных вариантов?

Стилист Матвей Калугин в своем блоге в Инстаграм поделился подборкой стильных и актуальных платьев, в которых вы будете выглядеть неотразимо осенью и зимой. Модный эксперт отметил, что не нужно бояться носить платья осенью и зимой, ведь их не так и сложно сочетать, особенно если знать актуальные дизайны и силуэты.

Актуальные платья на осень и зиму:

Приталенные кожаные — особенно обратите внимание на корсетные варианты.

Трикотажное платье – царица осени и зимы! Теплая, удобная и очень красиво сочетается с длинными пальто, тренчем, шубой.

Платье-свитер — лучше выбирать в длине мини.

Из денима — такие платья могут быть длины мини или миди, свободными или полуприталенными, с пояском.

Силуэт тела — трендовые платья, которые только начинают набирать популярность.

Платье-блейзер — идеальный вариант для выхода, для особых событий. Отлично сочетается с плотными колготами, ботинками челси и объемным пальто.

Длинные шифоновые — в зависимости от дизайна можно совместить как с элегантным пальто, так и с эксцентричным, объемным пуховиком.

С вырезами — эти платья не оставляют списка трендов даже осенью! Выбирайте модели из плотного трикотажа, кожи, вискозы и т.п.

Сатиновые мини — подобные платья можно стилизовать и более приземленно: с кардиганом, сапогами и тренчем/пальто.

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальные в осеннюю пору 2022 года. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.