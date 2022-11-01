Створені не тільки для теплої пори: найтрендовіші моделі суконь на осінь та зиму (фото)

Навіть восени та взимку жіночі сукні досить різноманітні.

Стильний теплий осінній чи зимовий образ можна зібрати не лише з модних светрів, про які ми писали раніше, але й із гарних суконь. Це лише стереотип, що сукні потрібно носити лише влітку чи навесні, коли тепло. Чому тоді дизайнери представляють безліч утеплених варіантів?

Стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Інстаграм поділився добіркою стильних та актуальних суконь, в яких ви виглядатимете неперевершено восени та взимку. Модний експерт зазначив, що не треба боятися носити сукні восени та взимку, адже їх не так і складно поєднувати, особливо якщо знати актуальні дизайни та силуети.

Актуальні сукні на осінь та зиму:

Приталені шкіряні – особливо зверніть увагу на корсетні варіанти.

Трикотажне плаття – цариця осені та зими! Тепла, зручна і дуже красиво поєднується з довгими пальтами, тренчем, шубою.

Сукня-светр — краще вибирати в довжині міні.

З деніму — такі сукні можуть бути довжини міні або міді, вільними або напівприталеними, з пояском.

Силует тіла — трендові сукні, які тільки починають набирати популярності.

Сукня-блейзер — ідеальний варіант для виходу, для особливих подій. Відмінно поєднується із щільними колготами, черевиками челсі та об’ємним пальтом.

Довгі шифонові — в залежності від дизайну можна поєднати як з елегантним пальто, так і з об’ємним ексцентричним пуховиком.

З вирізами – ці сукні не залишають списку трендів навіть восени! Вибирайте моделі із щільного трикотажу, шкіри, віскози тощо.

Сатинові міні — подібні сукні можна стилізувати і більш приземлено: з кардиганом, чоботями та тренчем/пальто.

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.