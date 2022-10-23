Як зробити осінній образ цікавішим: стиліст розповіла про модний трюк (фото)

Іноді варто спробувати скомбінувати звичні речі по-новому, результат вас приємно здивує

Стильний образ залежить від багатьох моментів. Тут важливо і вміти вписувати в наряд тренди, і підбирати актуальні для сезону осінь-зима аксесуари. Якщо ви хочете, щоб ваш лук виглядав більш цікаво, то не обмежуйтесь у фактурах.

Українська стилістка Інна у своєму модному блозі в Instagram розкрила вдалий стилістичний прийом – мікс фактур. Завдяки простому трюку ваш зовнішній вигляд покращиться і не буде нудним. Коли, як не восени, вигадувати складні багатошарові та контрастні образи.

За словами стилістки, мікс фактур — один із універсальних способів зробити образ цікавішим. Ось у чому його суть: поєднувати різні фактури, особливо в монохромних луках. Стилістка зазначає, що у прохолодний період це зробити найлегше, тому що в образах ми часто використовуємо багатошаровість.

Так, навіть якщо у вас все вбрання чорне, то мікс різних фактур "витягне" його на новий рівень. А якщо ваш образ таки складається з усіх нефактурних елементів, то нехай деякі з них будуть глянцові, інші матові.

Наприклад, можна поєднувати шкіру з трикотажем, шовком або атласом, а джинси доповнювати лаковими виробами. Варіантів маса, тому не бійтеся експериментувати.

Глянець і матовість роблять образ неймовірно стильним

Шкіра та затишний трикотаж — гарний тандем

Якщо хочете зробити акцент, залишайте один шкіряний елемент у образі

Блиск доречний не лише у святковому вбранні

Мікс фактур робить образ завершеним

Шкіряні штани — хіт сезону

Комбінуйте матеріали, щоб підвищити градус стилю в образі

Базові речі завдяки контрасту фактур заграють по-новому

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