Как сделать осенний образ более интересным: стилист рассказала о модном трюке (фото)

Иногда стоит попробовать скомбинировать привычные вещи по-новому, результат вас приятно удивит

Стильный образ зависит от многих моментов. Здесь важно и уметь вписывать в наряд тренды, и подбирать актуальные для сезона осень-зима аксессуары. Если вы хотите, чтобы ваш лук выглядел более интересно, то не ограничивайтесь в фактурах.

Украинская стилистка Инна в своем модном блоге в Instagram раскрыла удачный стилистический прием – микс фактур. Благодаря простому трюку ваш внешний вид преобразится и не будет скучным. Когда, как не осенью, придумывать сложные многослойные и контрастные образы.

По словам стилистки, микс фактур — один из универсальных способов сделать образ более интересным. Вот в чем его суть: сочетать различные фактуры, особенно в монохромных луках. Стилистка отмечает, что в прохладный период это сделать легче всего, потому что в образах мы часто используем многослойность.

Так, даже если у вас весь наряд черный, то микс разных фактур "вытащит" его на новый уровень. А если ваш образ все-таки состоит из всех нефактурных элементов, то пусть некоторые из них будут глянцевые, другие матовые.

К примеру, можно комбинировать кожу с трикотажем, шелком или атласом, а джинсы дополнять лаковыми изделиями. Вариантов масса, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Глянец и матовость делают образ невероятно стильным

Кожа и уютный трикотаж - хороший тандем

Если хотите сделать акцент, оставляйте один кожаный элемент в образе

Блеск уместен не только в праздничном наряде

Микс фактур делает образ завершенным

Кожаные брюки - хит сезона

Комбинируйте материалы, чтобы повысить градус стиля в образе

Базовые вещи благодаря контрасту фактур заиграют по-новому

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