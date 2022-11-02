Пять антитрендов, которые испортят ваш образ: эти вещи из любой женщины сделают посмешище (фото)
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Стилист указала на самые частые ошибки в луках
Мы часто погружаемся в тему трендов сезона, пытаясь выискать понравившиеся тенденции. Однако не стоит забывать и об антитрендах. Даже небольшие детали могут не просто выбиваться из образа, а разрушать его.
Подробнее о самых распространенных антитрендах рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram. Так, стилистка выступает против разделения вещей на тренды и антитренды, потому что антитрендов, как таковых, уже не существует. По ее словам, вещи обычно можно спасти более актуальными и стильными сочетаниями в образах. Однако с некоторыми позициями это правило не работает.
Как пишет Москаленко, до сих пор существуют вещи, которые выглядят плохо даже новыми и визуально кажутся более дешевыми, чем стоят на самом деле. Это "враги стиля", разрушающие весь лук.
В топ-5 антитрендов, которые испортят любой ваш лук, включены:
- Футболки и жакеты из тонких тканей, которые не держат форму.
- Ненужный дешевый декор на изделиях, в частности, рубашках, футболках и блузах.
- Юбка на резинке всегда проигрывает и выглядит хуже варианты с вшитым поясом.
- Украшения из натурального камня а-ля хэнд мэйд могут хорошо смотреться только в стилизованных этнообразах и то не всегда, и не все. Поэтому лучше избегать таких подвесок или сережек.
- Вещи с акцентной дешевой фурнитурой никогда не будут иметь достойный и стильный вид.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в "черный список", так как они смотрятся дешево на любой фигуре.