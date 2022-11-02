Пять антитрендов, которые испортят ваш образ: эти вещи из любой женщины сделают посмешище (фото)

Стилист указала на самые частые ошибки в луках

Мы часто погружаемся в тему трендов сезона, пытаясь выискать понравившиеся тенденции. Однако не стоит забывать и об антитрендах. Даже небольшие детали могут не просто выбиваться из образа, а разрушать его.

Подробнее о самых распространенных антитрендах рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram. Так, стилистка выступает против разделения вещей на тренды и антитренды, потому что антитрендов, как таковых, уже не существует. По ее словам, вещи обычно можно спасти более актуальными и стильными сочетаниями в образах. Однако с некоторыми позициями это правило не работает.

Как пишет Москаленко, до сих пор существуют вещи, которые выглядят плохо даже новыми и визуально кажутся более дешевыми, чем стоят на самом деле. Это "враги стиля", разрушающие весь лук.

В топ-5 антитрендов, которые испортят любой ваш лук, включены:

Футболки и жакеты из тонких тканей , которые не держат форму.

, которые не держат форму. Ненужный дешевый декор на изделиях, в частности, рубашках, футболках и блузах.

на изделиях, в частности, рубашках, футболках и блузах. Юбка на резинке всегда проигрывает и выглядит хуже варианты с вшитым поясом.

всегда проигрывает и выглядит хуже варианты с вшитым поясом. Украшения из натурального камня а-ля хэнд мэйд могут хорошо смотреться только в стилизованных этнообразах и то не всегда, и не все. Поэтому лучше избегать таких подвесок или сережек.

могут хорошо смотреться только в стилизованных этнообразах и то не всегда, и не все. Поэтому лучше избегать таких подвесок или сережек. Вещи с акцентной дешевой фурнитурой никогда не будут иметь достойный и стильный вид.

Такие сочетания - антитренд

Скажите "нет" подобному украшательству

К аксессуаром подходите с умом

Обращайте внимание на детали

Фурнитура не должна визуально удешевлять вещь

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в "черный список", так как они смотрятся дешево на любой фигуре.