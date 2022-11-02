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Пять антитрендов, которые испортят ваш образ: эти вещи из любой женщины сделают посмешище (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Врагов стиля нужно знать в лицо
Врагов стиля нужно знать в лицо. Фото Depositphotos

Стилист указала на самые частые ошибки в луках

Мы часто погружаемся в тему трендов сезона, пытаясь выискать понравившиеся тенденции. Однако не стоит забывать и об антитрендах. Даже небольшие детали могут не просто выбиваться из образа, а разрушать его.

Подробнее о самых распространенных антитрендах рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram. Так, стилистка выступает против разделения вещей на тренды и антитренды, потому что антитрендов, как таковых, уже не существует. По ее словам, вещи обычно можно спасти более актуальными и стильными сочетаниями в образах. Однако с некоторыми позициями это правило не работает.

Как пишет Москаленко, до сих пор существуют вещи, которые выглядят плохо даже новыми и визуально кажутся более дешевыми, чем стоят на самом деле. Это "враги стиля", разрушающие весь лук.

В топ-5 антитрендов, которые испортят любой ваш лук, включены:

  • Футболки и жакеты из тонких тканей, которые не держат форму.
  • Ненужный дешевый декор на изделиях, в частности, рубашках, футболках и блузах.
  • Юбка на резинке всегда проигрывает и выглядит хуже варианты с вшитым поясом.
  • Украшения из натурального камня а-ля хэнд мэйд могут хорошо смотреться только в стилизованных этнообразах и то не всегда, и не все. Поэтому лучше избегать таких подвесок или сережек.
  • Вещи с акцентной дешевой фурнитурой никогда не будут иметь достойный и стильный вид.
Майка и жакет из тонких тканей, антитренд
Такие сочетания - антитренд
Устаревшая одежда с дешевым декором
Скажите "нет" подобному украшательству
Украшения антитренды
К аксессуаром подходите с умом
Юбка антитренд
Обращайте внимание на детали
Одежда с фурнитурой антитренд
Фурнитура не должна визуально удешевлять вещь

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит включить в "черный список", так как они смотрятся дешево на любой фигуре.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды