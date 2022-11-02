П’ять антитрендів, які зіпсують ваш образ: ці речі з будь-якої жінки зроблять посміховисько (фото)
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Стиліст вказала на найчастіші помилки у луках
Ми часто занурюємося в тему трендів сезону, намагаючись знайти вподобані тенденції. Однак не варто забувати і про антитренди. Навіть невеликі деталі можуть не просто вибиватися із образу, а руйнувати його.
Детальніше про найпоширеніші антитренди розповідає стилістка Ната Москаленко в Instagram. Так, стилістка виступає проти поділу речей на тренди й антитренди, бо антитрендів, як таких, уже не існує. За її словами, речі зазвичай можна врятувати більш актуальними та стильними поєднаннями в образах. Однак із деякими позиціями це правило не працює.
Як пише Москаленко, досі існують речі, які виглядають погано навіть новими і візуально здаються дешевшими, ніж стоять насправді. Це "вороги стилю", що руйнують весь лук.
У топ-5 антитрендів, які зіпсують будь-який ваш лук, включені:
- Футболки та жакети з хлипких тканин, які не тримають форму.
- Непотрібний дешевий декор на виробах, зокрема, сорочках, футболках і блузах.
- Спідниця на резинці завжди програє і виглядає гірше за варіанти з вшитим поясом.
- Прикраси з натурального каменю а-ля хенд мейд можуть добре виглядати тільки в стилізованих етнообразах і то не завжди, і не всі. Тому краще уникати таких підвісок чи сережок.
- Речі з акцентною дешевою фурнітурою ніколи не матимуть гідного та стильного вигляду.
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до "чорного списку", оскільки вони виглядають дешево на будь-якій фігурі.