П’ять антитрендів, які зіпсують ваш образ: ці речі з будь-якої жінки зроблять посміховисько (фото)

Стиліст вказала на найчастіші помилки у луках

Ми часто занурюємося в тему трендів сезону, намагаючись знайти вподобані тенденції. Однак не варто забувати і про антитренди. Навіть невеликі деталі можуть не просто вибиватися із образу, а руйнувати його.

Детальніше про найпоширеніші антитренди розповідає стилістка Ната Москаленко в Instagram. Так, стилістка виступає проти поділу речей на тренди й антитренди, бо антитрендів, як таких, уже не існує. За її словами, речі зазвичай можна врятувати більш актуальними та стильними поєднаннями в образах. Однак із деякими позиціями це правило не працює.

Як пише Москаленко, досі існують речі, які виглядають погано навіть новими і візуально здаються дешевшими, ніж стоять насправді. Це "вороги стилю", що руйнують весь лук.

У топ-5 антитрендів, які зіпсують будь-який ваш лук, включені:

Футболки та жакети з хлипких тканин , які не тримають форму.

, які не тримають форму. Непотрібний дешевий декор на виробах, зокрема, сорочках, футболках і блузах.

на виробах, зокрема, сорочках, футболках і блузах. Спідниця на резинці завжди програє і виглядає гірше за варіанти з вшитим поясом.

завжди програє і виглядає гірше за варіанти з вшитим поясом. Прикраси з натурального каменю а-ля хенд мейд можуть добре виглядати тільки в стилізованих етнообразах і то не завжди, і не всі. Тому краще уникати таких підвісок чи сережок.

можуть добре виглядати тільки в стилізованих етнообразах і то не завжди, і не всі. Тому краще уникати таких підвісок чи сережок. Речі з акцентною дешевою фурнітурою ніколи не матимуть гідного та стильного вигляду.

Такі поєднання – антитренд

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Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до "чорного списку", оскільки вони виглядають дешево на будь-якій фігурі.