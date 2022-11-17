Ничего лишнего: пять правил создания минималистического образа осенью и зимой (фото)

Осенне-зимний сезон позволяет придумывать стильные и лаконичные луки

Хотя тренды сезона осень-зима радуют многообразием, многие предпочитают одеваться в стиле минимализм. Казалось бы, что это очень просто, но при создании минималистических ансамблей стоит учесть несколько правил.

По словам стилистов, при всей своей простоте стиль не всегда удается верно воспроизвести. О том, как же подобрать одежду, обувь и аксессуары для минималистического лука, пишет модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram.

Итак, 5 правил создания идеального образа в стиле минимализм:

Не перезагружайте образ. Минимализм требует умения "отсекать" лишнее. Перед выходом из дома попробуйте убрать одну вещь из вашего аутфита, и будете приятно удивлены.

Минимализм требует умения "отсекать" лишнее. Перед выходом из дома попробуйте убрать одну вещь из вашего аутфита, и будете приятно удивлены. Отказ от сложных фасонов. Избегайте активных карманов, гиперболизированных плеч и яркой фурнитуры.

Избегайте активных карманов, гиперболизированных плеч и яркой фурнитуры. Используйте палитру монодроба. Она основана на сочетании таких цветов: синий, белый, серый, чёрный, коричневый, хаки, бордо и бежевый.

Она основана на сочетании таких цветов: синий, белый, серый, чёрный, коричневый, хаки, бордо и бежевый. Учитывайте особенности фигуры. Помните, что из-за отсутствия лишних деталей все внимание будет приковано к луку и особенностям фигуры.

Помните, что из-за отсутствия лишних деталей все внимание будет приковано к луку и особенностям фигуры. Не забывайте о подаче. Чем увереннее вы будете, тем сильнее ваш образ будет дополнять вас.

Минимализм - это о простоте

Не перегружайте лук

Выбирайте лаконичные фасоны

Палитра монодроб - отличное решение

Подчеркивайте достоинства фигуры

В минимализме нет лишних акцентов

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