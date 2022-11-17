Нічого зайвого: п’ять правил створення мінімалістичного образу восени та взимку (фото)

Осінньо-зимовий сезон дозволяє вигадувати стильні та лаконічні луки

Хоча тренди сезону осінь-зима радують різноманіттям, багато хто воліє одягатися у стилі мінімалізм. Здавалося б, це дуже просто, але при створенні мінімалістичних ансамблів варто врахувати кілька правил.

За словами стилістів, за всієї своєї простоти стиль не завжди вдається правильно відтворити. Про те, як підібрати одяг, взуття і аксесуари для мінімалістичного луку, пише модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram.

Отже, 5 правил створення ідеального образу у стилі мінімалізм:

Не перезавантажуйте образ. Мінімалізм вимагає вміння "відсікати" зайве. Перед виходом з дому спробуйте прибрати одну річ з вашого аутфіту, і ви будете приємно здивовані.

Мінімалізм вимагає вміння "відсікати" зайве. Перед виходом з дому спробуйте прибрати одну річ з вашого аутфіту, і ви будете приємно здивовані. Відмова від складних фасонів. Уникайте активних кишень, гіперболізованих плечей та яскравої фурнітури.

Уникайте активних кишень, гіперболізованих плечей та яскравої фурнітури. Використовуйте панель монодробу. Вона заснована на поєднанні таких кольорів: синій, білий, сірий, чорний, коричневий, хакі, бордо та бежевий.

Вона заснована на поєднанні таких кольорів: синій, білий, сірий, чорний, коричневий, хакі, бордо та бежевий. Враховуйте особливості фігури. Пам’ятайте, що через відсутність зайвих деталей вся увага буде прикута до луку та особливостей фігури.

Пам’ятайте, що через відсутність зайвих деталей вся увага буде прикута до луку та особливостей фігури. Не забувайте про подачу. Чим впевненіше ви будете, тим сильніше ваш образ доповнюватиме вас.

Мінімалізм — це про простоту

Не перевантажуйте лук

Вибирайте лаконічні фасони

Палітра монодроб — відмінне рішення

Підкреслюйте переваги фігури

У мінімалізмі немає зайвих акцентів

Раніше "Телеграф" розповідав, як сформувати ідеальний базовий гардероб на осінь та зиму.