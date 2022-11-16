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Як створити ідеальний базовий гардероб на зиму: список речей, які мають бути в кожної (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Кожна річ має підходити як мінімум під три образи Новина оновлена 16 листопада 2022, 16:57
Кожна річ має підходити як мінімум під три образи. Фото Depositphotos

Стилістка назвала важливі правила створення базового гардеробу

Важливо не тільки розбиратися в головних трендах сезону, а й мати гарну основу для образів – базовий одяг, взуття та сумки. Якщо скласти базовий гардероб правильно, він прослужить вам кілька років.

Базовий гардероб — це ваша основа, речі, які підходять під ваш спосіб життя, під вашу зовнішність і добре поєднуються між собою, пише фешнблог mooneliya в Instagram. Є кілька простих правил при виборі одягу, взуття та аксесуарів для періоду осінь-зима.

Стилістка назвала правила створення базового гардеробу

  • Має підходити під ваш спосіб життя. Так, якщо більшу частину часу ви проводите на свіжому повітрі, гуляючи з дитиною, тоді образи мають бути комфортними та зручними. Якщо працюєте в офісі чи на підприємстві, база залежить від прийнятого дрескоду на робочому місці.
  • Смакові особливості. Не купуйте те, що вам не подобається та не відповідає вашому стилю. Але й не забувайте експериментувати, щоби не застрягти в однотипних образах.
  • Універсальність та сполучуваність. Речі повинні легко поєднуватися між собою і добре сидіти на вашій фігурі. Кожна річ повинна вписуватися як мінімум у три комплекти, враховуйте це під час шопінгу.
  • Сучасний крій. Жодних зайвих деталей та декору. Вибирайте речі лаконічного й сучасного крою. Так вони легше поєднуватимуться між собою і будуть актуальні довгий час.
  • Єдина палітра кольорів. Слідкуйте за тим, щоб одяг поєднувався між собою за кольором. Тому вибирайте колірну гаму у схожих відтінках і таку, що підходить під вашу зовнішність.
  • Якість. Речі гарної якості здатні прослужити не один сезон, що дуже актуально при складанні базового гардеробу.

У списку речей, з яких складається базовий гардероб :

  • Куртки та пуховики
  • Пальто та шуба
  • Піджак
  • Светри, пуловери, водолазки
  • Сорочка
  • Спідниці
  • Штани, джинси
  • Взуття (кілька пар)
  • Сумки
Базові куртки та пуховики
Базові фасони не передбачають громіздкої фурнітури
Базові пальта та шуба
Вільний крій підійде найкраще
Базові сорочки
Сорочка доповнить масу образів
Базові штани та джинси
Підбирайте фасони під свою фігуру
Базові піджаки
Піджак має бути якісним
Базові светри, пуловери, водолазки
Необхідні речі для зимового гардеробу
Базове взуття
Має бути кілька пар взуття
Базові спідниці
Для холодної пори року підуть трикотаж, шерсть та шкіра
Базові сумки
Декор може зіпсувати сумку

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати сумку, яка довго не виходитиме з моди.

Теги:
#Мода #Стиль #Базовий гардероб