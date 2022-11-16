Як створити ідеальний базовий гардероб на зиму: список речей, які мають бути в кожної (фото)
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Стилістка назвала важливі правила створення базового гардеробу
Важливо не тільки розбиратися в головних трендах сезону, а й мати гарну основу для образів – базовий одяг, взуття та сумки. Якщо скласти базовий гардероб правильно, він прослужить вам кілька років.
Базовий гардероб — це ваша основа, речі, які підходять під ваш спосіб життя, під вашу зовнішність і добре поєднуються між собою, пише фешнблог mooneliya в Instagram. Є кілька простих правил при виборі одягу, взуття та аксесуарів для періоду осінь-зима.
Стилістка назвала правила створення базового гардеробу
- Має підходити під ваш спосіб життя. Так, якщо більшу частину часу ви проводите на свіжому повітрі, гуляючи з дитиною, тоді образи мають бути комфортними та зручними. Якщо працюєте в офісі чи на підприємстві, база залежить від прийнятого дрескоду на робочому місці.
- Смакові особливості. Не купуйте те, що вам не подобається та не відповідає вашому стилю. Але й не забувайте експериментувати, щоби не застрягти в однотипних образах.
- Універсальність та сполучуваність. Речі повинні легко поєднуватися між собою і добре сидіти на вашій фігурі. Кожна річ повинна вписуватися як мінімум у три комплекти, враховуйте це під час шопінгу.
- Сучасний крій. Жодних зайвих деталей та декору. Вибирайте речі лаконічного й сучасного крою. Так вони легше поєднуватимуться між собою і будуть актуальні довгий час.
- Єдина палітра кольорів. Слідкуйте за тим, щоб одяг поєднувався між собою за кольором. Тому вибирайте колірну гаму у схожих відтінках і таку, що підходить під вашу зовнішність.
- Якість. Речі гарної якості здатні прослужити не один сезон, що дуже актуально при складанні базового гардеробу.
У списку речей, з яких складається базовий гардероб :
- Куртки та пуховики
- Пальто та шуба
- Піджак
- Светри, пуловери, водолазки
- Сорочка
- Спідниці
- Штани, джинси
- Взуття (кілька пар)
- Сумки
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