Как создать идеальный базовый гардероб на зиму: список вещей, которые должны быть у каждой (фото)

Стилист назвала важные правила создания базового гардероба

Важно не только разбираться в главных трендах сезона, но и иметь хорошую основу для образов – базовую одежду, обувь и сумки. Если составить базовый гардероб правильно, то он прослужит вам несколько лет.

Базовый гардероб — это ваша основа, вещи, которые подходят под ваш образ жизни, под вашу внешность и хорошо сочетаются между собой, пишет фэшн-блог mooneliya в Instagram. Есть несколько простых правил при выборе одежды, обуви и аксессуаров для периода осень-зима.

Стилистка назвала правила создания базового гардероба:

Должен подходить под ваш образ жизни. Так, если большую часть времени вы проводите на свежем воздухе, гуляя с ребёнком, тогда образы должны быть комфортны и удобны. Если работаете в офисе или на предприятии — база зависит от принятого дресс-кода на рабочем месте.

Вкусовые предпочтения. Не покупайте то, что вам не нравится и не соответствует вашему стилю. Но и не забывайте экспериментировать, чтобы не застрять в однотипных образах.

Универсальность и сочетаемость. Вещи должны легко сочетаться между собой и хорошо сидеть на вашей фигуре. Каждая вещь должна вписываться как минимум в три комплекта, учитывайте это в ходе шоппинга.

Современный крой. Никаких лишних деталей и декора. Выбирайте вещи лаконичного и современного кроя. Так они легче будут сочетаться между собой и будут актуальны долгое время.

Единая цветовая палитра. Следите за тем, чтобы одежда сочеталась между собой по цвету. Поэтому выбирайте цветовую гамму в похожих оттенках и такую, что подходит под вашу внешность.

Качество. Вещи хорошего качества способны прослужить не один сезон, что очень актуально при составлении базового гардероба.

В списке вещей, из которых состоит базовый гардероб:

Куртки и пуховики

Пальто и шуба

Пиджак

Свитеры, пуловеры, водолазки

Рубашка

Юбки

Брюки, джинсы

Обувь (несколько пар)

Сумки

Базовые фасоны не предполагают громоздкой фурнитуры

Свободный крой подойдет лучше всего

Рубашка дополнит массу образов

Подбирайте фасоны под свою фигуру

Пиджак должен быть качественным

Необходимые вещи для зимнего гардероба

Должно быть несколько пар обуви

Для холодного время года пойдут трикотаж, шерсть и кожа

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