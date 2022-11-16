Как создать идеальный базовый гардероб на зиму: список вещей, которые должны быть у каждой (фото)
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Стилист назвала важные правила создания базового гардероба
Важно не только разбираться в главных трендах сезона, но и иметь хорошую основу для образов – базовую одежду, обувь и сумки. Если составить базовый гардероб правильно, то он прослужит вам несколько лет.
Базовый гардероб — это ваша основа, вещи, которые подходят под ваш образ жизни, под вашу внешность и хорошо сочетаются между собой, пишет фэшн-блог mooneliya в Instagram. Есть несколько простых правил при выборе одежды, обуви и аксессуаров для периода осень-зима.
Стилистка назвала правила создания базового гардероба:
- Должен подходить под ваш образ жизни. Так, если большую часть времени вы проводите на свежем воздухе, гуляя с ребёнком, тогда образы должны быть комфортны и удобны. Если работаете в офисе или на предприятии — база зависит от принятого дресс-кода на рабочем месте.
- Вкусовые предпочтения. Не покупайте то, что вам не нравится и не соответствует вашему стилю. Но и не забывайте экспериментировать, чтобы не застрять в однотипных образах.
- Универсальность и сочетаемость. Вещи должны легко сочетаться между собой и хорошо сидеть на вашей фигуре. Каждая вещь должна вписываться как минимум в три комплекта, учитывайте это в ходе шоппинга.
- Современный крой. Никаких лишних деталей и декора. Выбирайте вещи лаконичного и современного кроя. Так они легче будут сочетаться между собой и будут актуальны долгое время.
- Единая цветовая палитра. Следите за тем, чтобы одежда сочеталась между собой по цвету. Поэтому выбирайте цветовую гамму в похожих оттенках и такую, что подходит под вашу внешность.
- Качество. Вещи хорошего качества способны прослужить не один сезон, что очень актуально при составлении базового гардероба.
В списке вещей, из которых состоит базовый гардероб:
- Куртки и пуховики
- Пальто и шуба
- Пиджак
- Свитеры, пуловеры, водолазки
- Рубашка
- Юбки
- Брюки, джинсы
- Обувь (несколько пар)
- Сумки
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