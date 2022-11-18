Только не черную: какого цвета купить шапку, чтобы всегда выглядеть стильно (фото)

Шапка — это аксессуар без которого не обойтись зимой.

Как ни крути, но самым популярным головных убором на зиму является шапка, какими бы не были модные и стильные альтернативы, о которых мы писали ранее. Однако и шапку можно выбрать достаточно стильную и трендовую, и более того, правильно подобранная модель прослужит вам несколько сезонов. Но сегодня мы хотим больше обратить внимание на цветную сторону вопроса.

Как сообщает prostoway, стилисты называют оной из самых универсальных моделей шапок — шапку бини. Она легко вписывается в любой образ и подходит всем вне зависимости от формы лица. А если выбрать еще и универсальный цвет, то этот головной убор 100% прослужит вам несколько сезонов. Какой же оттенок выбрать, чтобы шапка еще долго не вышла из моды.

Какого цвета купить шапку, чтобы всегда быть в тренде

Если вы думаете, что этот цвет черный, вы ошибаетесь. Да он универсальный, однако черные головные уборы подходят не всем. К примеру, владельцам кожи с розовым подтоном — лучше вовсе отказаться от шапок темного цвета, чтобы лицо не казалось красноватым.

Такой универсальный и "вечно" трендовый цвет, который подходит всем — это бежевый. Шапка бежевого цвета отлично впишется в любой образ, и будет отлично выглядеть как в монохромном образе, так и в более ярком. К примеру, с такими популярными цветами – как красный, фиолетовый и их оттенки.

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