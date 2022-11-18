Тільки не чорну: якого кольору купити шапку, щоб завжди виглядати стильно (фото)

Шапка — це аксесуар без якого не обійтися взимку.

Як не крути, але найпопулярнішим головним убором на зиму є шапка, якими б не були модні та стильні альтернативи, про які ми писали раніше. Однак і шапку можна вибрати досить стильну та трендову, і щобільше, правильно підібрана модель прослужить вам кілька сезонів. Але сьогодні ми хочемо більше звернути увагу на кольоровий бік питання.

Як повідомляє prostoway, стилісти називають однією з найуніверсальніших моделей шапок — шапку біні. Вона легко вписується в будь-який образ і підходить усім, незалежно від форми обличчя. А якщо вибрати ще й універсальний колір, цей головний убір 100% прослужить вам кілька сезонів. Який відтінок вибрати, щоб шапка ще довго не вийшла з моди.

Якого кольору купити шапку, щоб завжди бути у тренді

Якщо ви думаєте, що цей колір є чорним, ви помиляєтеся. Та він універсальний, проте чорні головні убори підходять не всім. Наприклад, власникам шкіри з рожевим підтоном — краще зовсім відмовитися від шапок темного кольору, щоб обличчя не здавалося червонуватим.

Такий універсальний і "вічно" трендовий колір, який підходить усім — це бежевий. Шапка бежевого кольору відмінно впишеться в будь-який образ, і буде виглядати як в монохромному образі, так і в більш яскравому. Наприклад, з такими популярними кольорами – як червоний, фіолетовий та їхні відтінки.

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