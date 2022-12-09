Ка правильно носить белую обувь зимой: потрясающие сочетания, которые притягивают взгляды (фото)

Белая обувь актуальна во всех сезонах, главное правильно ее сочетать

Не стоит отказывать себе в приобретении светлой обуви на любой сезон, прикрываясь причинами о том, что их сложно сочетать в образе, или что их трудно и дорого поддерживать в идеальном состоянии. Да, белая обувь притягивает не только взгляды, но и пыль и грязь, но отмывается все очень быстро и легко, о чем мы писали ранее. А теперь хотим развеять ваши сомнения, что со светлой обувью трудно составить стильный лук.

Стилист Майя Кривобокова в своем модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником maya.prostyle, поделилась подборкой классных образов и рекомендаций, как и с чем сочетать белую обувь в зимних образах. Модный эксперт советует отбросить все стереотипы и наслаждаться белоснежными "ножками" и в холодное время года.

С чем носить белую обувь зимой:

Идеально сочетается со светлыми джинсами. И верхняя одежда здесь совершенно не имеет значения.

Невероятно хороша в монохроме.

Как акцент в Total Black. Очень интересно будет смотреться в данном сочетании.

В ярких образах. Дополнит и поддержит любой яркий цвет.

Со светлыми колготками. Вытянет силуэт и не нарушит пропорции, как это происходит с чёрной обувью.

С чёрными колготками. Можно и серый добавить. Будет отличный образ с ахроматами.

С любыми брюками при поддержке светлым верхом.

Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.