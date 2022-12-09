Як правильно носити біле взуття взимку: чудові поєднання, які притягують погляди (фото)

Біле взуття актуальне у всіх сезонах, головне правильно його поєднувати

Не варто відмовляти собі у придбанні світлого взуття на будь-який сезон, прикриваючись причинами про те, що їх складно поєднувати в образі, або що їх важко та дорого підтримувати в ідеальному стані. Так, біле взуття притягує не лише погляди, а й пил та бруд, але відмивається все дуже швидко та легко, про що ми писали раніше. А тепер хочемо розвіяти ваші сумніви, що зі світлим взуттям важко скласти стильну цибулю.

Стиліст Мая Кривобокова у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком maya.prostyle, поділилася добіркою класних образів та рекомендацій, як і з чим поєднувати біле взуття у зимових образах. Модний експерт радить відкинути всі стереотипи і насолоджуватися білими "ніжками" і в холодну пору року.

З чим носити біле взуття взимку:

Ідеально поєднується зі світлими джинсами. І верхній одяг тут зовсім не має значення.

Неймовірно гарне у монохромі.

Як акцент у Total Black. Дуже цікаво буде виглядати у цьому поєднанні.

У яскравих образах. Доповнить та підтримає будь-який яскравий колір.

Зі світлими колготками. Витягне силует і не порушить пропорції, як це відбувається із чорним взуттям.

З чорними колготками. Можна і додати сірий. Буде чудовий образ із ахроматами.

З будь-якими штанами за підтримки світлим верхом.

Раніше стилісти розповіли, що є Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.