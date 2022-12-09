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Як правильно носити біле взуття взимку: чудові поєднання, які притягують погляди (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Білі черевики можна носити практично під усі Новина оновлена 09 грудня 2022, 07:37
Білі черевики можна носити практично під усі. Фото pinterest.com

Біле взуття актуальне у всіх сезонах, головне правильно його поєднувати

Не варто відмовляти собі у придбанні світлого взуття на будь-який сезон, прикриваючись причинами про те, що їх складно поєднувати в образі, або що їх важко та дорого підтримувати в ідеальному стані. Так, біле взуття притягує не лише погляди, а й пил та бруд, але відмивається все дуже швидко та легко, про що ми писали раніше. А тепер хочемо розвіяти ваші сумніви, що зі світлим взуттям важко скласти стильну цибулю.

Стиліст Мая Кривобокова у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком maya.prostyle, поділилася добіркою класних образів та рекомендацій, як і з чим поєднувати біле взуття у зимових образах. Модний експерт радить відкинути всі стереотипи і насолоджуватися білими "ніжками" і в холодну пору року.

З чим носити біле взуття взимку:

  • Ідеально поєднується зі світлими джинсами. І верхній одяг тут зовсім не має значення.
З чим носити біле взуття взимку – з джинсами
  • Неймовірно гарне у монохромі.
З чим носити біле взуття взимку – у монохромному образі
  • Як акцент у Total Black. Дуже цікаво буде виглядати у цьому поєднанні.
З чим носити біле взуття взимку – з повністю чорним вбранням
  • У яскравих образах. Доповнить та підтримає будь-який яскравий колір.
З чим носити біле взуття взимку – з яскравими речами
  • Зі світлими колготками. Витягне силует і не порушить пропорції, як це відбувається із чорним взуттям.
З чим носити біле взуття взимку – зі світлими колготками
  • З чорними колготками. Можна і додати сірий. Буде чудовий образ із ахроматами.
З чим носити біле взуття взимку — із чорними колготками
  • З будь-якими штанами за підтримки світлим верхом.
З чим носити біле взуття взимку – зі світлим верхом

Раніше стилісти розповіли, що є Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.

Теги:
#Мода #Взуття #Жіноча мода #Стиль #Зимове взуття