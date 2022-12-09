Як правильно носити біле взуття взимку: чудові поєднання, які притягують погляди (фото)
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Біле взуття актуальне у всіх сезонах, головне правильно його поєднувати
Не варто відмовляти собі у придбанні світлого взуття на будь-який сезон, прикриваючись причинами про те, що їх складно поєднувати в образі, або що їх важко та дорого підтримувати в ідеальному стані. Так, біле взуття притягує не лише погляди, а й пил та бруд, але відмивається все дуже швидко та легко, про що ми писали раніше. А тепер хочемо розвіяти ваші сумніви, що зі світлим взуттям важко скласти стильну цибулю.
Стиліст Мая Кривобокова у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком maya.prostyle, поділилася добіркою класних образів та рекомендацій, як і з чим поєднувати біле взуття у зимових образах. Модний експерт радить відкинути всі стереотипи і насолоджуватися білими "ніжками" і в холодну пору року.
З чим носити біле взуття взимку:
- Ідеально поєднується зі світлими джинсами. І верхній одяг тут зовсім не має значення.
- Неймовірно гарне у монохромі.
- Як акцент у Total Black. Дуже цікаво буде виглядати у цьому поєднанні.
- У яскравих образах. Доповнить та підтримає будь-який яскравий колір.
- Зі світлими колготками. Витягне силует і не порушить пропорції, як це відбувається із чорним взуттям.
- З чорними колготками. Можна і додати сірий. Буде чудовий образ із ахроматами.
- З будь-якими штанами за підтримки світлим верхом.
Раніше стилісти розповіли, що є Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.