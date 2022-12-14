Как одеться на новогодний корпоратив, чтобы быть неотразимой (фото)

Готовьтесь ловить восторженные взгляды коллег

Празднование Нового года на работе начинается еще до официальной даты праздника с праздничного новогоднего корпоратива, и сегодня мы хотим помочь модницам на него собраться. Ранее мы писали, какие ошибки не стоит допускать, составляя свой образ, а теперь расскажем что будет выглядеть стильно и актуально.

Стилист и "тренер" по стилю petrakova_ksenia в своем модном блоге в Инстаграм поделилась несколькими "лайфхаками", как составить идеальный образ для корпоративной вечеринки. Модный эксперт отмечает, что также обязательно образ должен быть завершенным, поэтому стоит позаботиться и об макияже и прическе.

Более того, не стоит бояться использовать нарядные аксессуары: красивые ремни, блестящие серьги, браслеты и украшения на шею. Только важно не цеплять все это вместе. Выберите 2 акцента в образе. Например, ремень и серьги, или браслет и украшение на шею. Колготки стоит выбирать тонкие, черные или телесные, под наряд. Каблуки приветствуются.

Что надеть на новогодний корпоратив 2023

Элегантные платья — футляр длины миди из красивых и нарядных тканей

Платье комбинация. Его лучше надеть с пиджаком, в середине вечера пиджак можно снять

Платье-пиджак

Вечерние комбинезоны

Юбка, топ, жакет

Костюм

Блуза с юбкой

Блуза с брюками

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.