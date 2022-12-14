Як одягтися на новорічний корпоратив, щоб бути чарівною (фото)
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Готуйтеся ловити захоплені погляди колег
Святкування Нового року на роботі розпочинається ще до офіційної дати свята зі святкового новорічного корпоративу, і сьогодні ми хочемо допомогти модницям на нього зібратися. Раніше ми писали, яких помилок не варто допускати, складаючи свій образ, а тепер розповімо що виглядатиме стильно і актуально.
Стиліст та "тренер" за стилем petrakova_ksenia у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася декількома "лайфхаками", як скласти ідеальний образ для корпоративної вечірки. Модний експерт зазначає, що також обов’язково образ має бути завершеним, тому варто подбати і про макіяж та зачіску.
Мало того, не варто боятися використовувати ошатні аксесуари: гарні ремені, блискучі сережки, браслети та прикраси на шию. Тільки важливо не чіпляти все це разом. Виберіть два акценти в образі. Наприклад, ремінь та сережки, або браслет та прикраса на шию. Колготки варто вибирати тонкі, чорні чи тілесні під вбрання. Каблуки вітаються.
Що вдягнути на новорічний корпоратив 2023
- Елегантні сукні — футляр довжини міді з красивих та ошатних тканин
- Сукня комбінація. Його краще одягнути з піджаком, у середині вечора піджак можна зняти
- Сукня-піджак
- Вечірні комбінезони
- Спідниця, топ, жакет
- Костюм
- Блуза зі спідницею
- Блуза зі штанами
Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.