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Як одягтися на новорічний корпоратив, щоб бути чарівною (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Стильні вбрання для вечірки на честь Нового року Новина оновлена 14 грудня 2022, 08:01
Стильні вбрання для вечірки на честь Нового року. Фото pexels.com

Готуйтеся ловити захоплені погляди колег

Святкування Нового року на роботі розпочинається ще до офіційної дати свята зі святкового новорічного корпоративу, і сьогодні ми хочемо допомогти модницям на нього зібратися. Раніше ми писали, яких помилок не варто допускати, складаючи свій образ, а тепер розповімо що виглядатиме стильно і актуально.

Стиліст та "тренер" за стилем petrakova_ksenia у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася декількома "лайфхаками", як скласти ідеальний образ для корпоративної вечірки. Модний експерт зазначає, що також обов’язково образ має бути завершеним, тому варто подбати і про макіяж та зачіску.

Мало того, не варто боятися використовувати ошатні аксесуари: гарні ремені, блискучі сережки, браслети та прикраси на шию. Тільки важливо не чіпляти все це разом. Виберіть два акценти в образі. Наприклад, ремінь та сережки, або браслет та прикраса на шию. Колготки варто вибирати тонкі, чорні чи тілесні під вбрання. Каблуки вітаються.

Що вдягнути на новорічний корпоратив 2023

  • Елегантні сукні — футляр довжини міді з красивих та ошатних тканин
  • Сукня комбінація. Його краще одягнути з піджаком, у середині вечора піджак можна зняти
  • Сукня-піджак
  • Вечірні комбінезони
  • Спідниця, топ, жакет
  • Костюм
  • Блуза зі спідницею
  • Блуза зі штанами
Що одягнути на новорічний корпоратив 2023 — сукня
Що одягнути на новорічний корпоратив 2023 — сукні
Що одягти на новорічний корпоратив 2023 — костюм зі спідницею
Що одягти на новорічний корпоратив 2023 — брюки та блуза
Що одягти на новорічний корпоратив 2023 — сукня футляр
Що одягнути на новорічний корпоратив 2023 — комбінезон
Що одягнути на новорічний корпоратив 2023 — блуза зі спідницею
Що одягти на новорічний корпоратив 2023 — брючний костюм

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Мода #Стиль #Новий рік #Наряд #Корпоратив #Новорічний корпоратив