Як одягтися на новорічний корпоратив, щоб бути чарівною (фото)

Готуйтеся ловити захоплені погляди колег

Святкування Нового року на роботі розпочинається ще до офіційної дати свята зі святкового новорічного корпоративу, і сьогодні ми хочемо допомогти модницям на нього зібратися. Раніше ми писали, яких помилок не варто допускати, складаючи свій образ, а тепер розповімо що виглядатиме стильно і актуально.

Стиліст та "тренер" за стилем petrakova_ksenia у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася декількома "лайфхаками", як скласти ідеальний образ для корпоративної вечірки. Модний експерт зазначає, що також обов’язково образ має бути завершеним, тому варто подбати і про макіяж та зачіску.

Мало того, не варто боятися використовувати ошатні аксесуари: гарні ремені, блискучі сережки, браслети та прикраси на шию. Тільки важливо не чіпляти все це разом. Виберіть два акценти в образі. Наприклад, ремінь та сережки, або браслет та прикраса на шию. Колготки варто вибирати тонкі, чорні чи тілесні під вбрання. Каблуки вітаються.

Що вдягнути на новорічний корпоратив 2023

Елегантні сукні — футляр довжини міді з красивих та ошатних тканин

Сукня комбінація. Його краще одягнути з піджаком, у середині вечора піджак можна зняти

Сукня-піджак

Вечірні комбінезони

Спідниця, топ, жакет

Костюм

Блуза зі спідницею

Блуза зі штанами

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.