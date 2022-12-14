Для тех кто жаждет перемен: топовые оттенки волос, которые в тренде этой зимой (фото)

Самые модные и роскошные варианты окрашиваний этой зимы

Если ваша душа требует перемен, то почему бы ей этого не дать. К примеру можно начать с малого, и покрасить свои волосы в новый трендовый цвет. Отметим, что все они будут прекрасно смотреться в праздничных новогодних укладках, о который мы писали ранее.

Как сообщает Ukr.Media, есть как минимум пять стильных окрашиваний, из которых можно превратится как в шикарную блондинку, так и в роскошную брюнетку. И как бонус немного ярких оттенков, чтобы раскрасить свою жизнь.

Трендовые цвета волос на зиму 2023

Темный шоколад, особенно в сочетании с бебилайтом (babylights) в виде тонких карамельных бликов повсюду. Такое окрашивание придает волосам многомерность и движение – они словно светятся изнутри. Более того, такая покраска подойдет всем, главное подобрать палитру по тону кожи и оттенку глаз. Девушкам с теплым подтоном лучше выбирать золотистый шатен и каштановый, с холодным – кофейный и коричнево-черный.

Песочный блонд — шикарный вариант окрашивания для светловолосых. За счет игры теплых и холодных оттенков он выглядит более мягко и натурально. В принципе, медовый и песочный цвета являются универсальными. Окантовать прическу можно освещенными прядями.

Клубнично-медный — окрашивание, которое сделает образ легким и трогательным. Проще всего конечно такого цвета добиться блондинкам и рыжулям, но при желании и темный цвет волос вас не должен останавливать.

Глинтвейн — насыщенный красно-медный цвет волос, вдохновленный излюбленный одноименным зимним напитком. Роскошный цвет, который добавит в вашу жизнь пряных ноток.

Фиолетовая Зефирка — самое необычное окрашивание. Чтобы добиться результата, вам нужно быть готовой к тому, что придется полностью обесцвечивать волосы. Если не желаете рисковать "на всю голову", можно ограничиться лишь кончиками локонов.

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