Для тих хто прагне змін: топові відтінки волосся, які у тренді цієї зими (фото)

Наймодніші та найрозкішніші варіанти фарбувань цієї зими

Якщо ваша душа потребує змін, то чому б їй цього не дати. Наприклад, можна почати з малого, і пофарбувати своє волосся в новий трендовий колір. Зазначимо, що всі вони матимуть чудовий вигляд у святкових новорічних укладках, про які ми писали раніше.

Як повідомляє Ukr.Media, є як мінімум п’ять стильних фарбувань, з яких можна перетворитися як на шикарну блондинку, так і на розкішну брюнетку. І як бонус трохи яскравих відтінків, щоб розфарбувати своє життя.

Трендові кольори волосся на зиму 2023

Темний шоколад, особливо у поєднанні з бебілайтом (babylights) у вигляді тонких карамельних відблисків усюди. Таке фарбування надає волоссю багатомірність і рух — вони ніби світяться зсередини. Щобільше, таке фарбування підійде всім, головне підібрати палітру за тоном шкіри та відтінком очей. Дівчатам з теплим підтоном краще вибирати золотистий шатен та каштановий, з холодним – кавовий та коричнево-чорний.

Пісочний блонд — розкішний варіант фарбування для світловолосих. Коштом гри теплих та холодних відтінків він виглядає більш м’яко та натурально. В принципі, медовий та пісочний кольори є універсальними. Окантувати зачіску можна освітленими пасмами.

Полунично-мідний — фарбування, яке зробить образ легким і зворушливим. Найпростіше звичайно такого кольору досягти блондинкам і рижулям, але якщо є бажання, то темний колір волосся вас не повинен зупиняти.

Глінтвейн — насичений червономідний колір волосся, натхненний улюбленим однойменним зимовим напоєм. Розкішний колір, який додасть у ваше життя пряних ноток.

Фіолетова Зефірка — незвичайне фарбування. Щоб досягти результату, вам потрібно бути готовою до того, що доведеться повністю знебарвлювати волосся. Якщо не хочете ризикувати "на всю голову", можна обмежитися лише кінчиками локонів.

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