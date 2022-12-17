Никакого гипюра, бахромы и прозрачных рукавов: какие платья не стоит надевать на Новый год (фото)

Чтобы выглядеть на новогодние праздники — на такие варианты обращать внимание не стоит

Если вы еще не купили себе наряд, и все откладываете эту покупку на последнюю минуту, то уже делайте это осознанно и "правильно". Мы имеем в виду, что нужно изучить все тренды и антитренды, чтобы не прикупить себе что-нибудь устаревшее.

Стилист Татьяна Белявина в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, на что не нужно обращать внимание при выборе праздничного наряда. Чтобы избежать "нафталина" — избегайте все этих деталей.

Антитренды нарядов на Новый 2023 год

Прозрачные рукава — если рукава из гипюра, а в платье много других деталей, например, бантики, оборки и прочие прелести, то проходим мимо. Чем лаконичнее, тем лучше.

Бахрома — не стоит уподобляться занавеске. Она может быть, но не по всему платью.

Блеск — блеск не означает, что вы в тренде.

Гипюр — лучше не рискуйте, если сомневаетесь, что можете выбрать актуальный вариант с гипюром.

Гипюровые вставки — та же ситуация, что и с гипюром. Лучше избегать.

Принт — очень легко "промахнуться" с различными вышивками и цветами или анималистическим принтом.

Baby doll, подол разной длины — не самые лучшие варианты.

Добавим, что новогодний образ всегда можно обыграть, причем не только с помощью украшений. Ранее "Телеграф" писал об эффектных деталях, которыми точно захочется украсить свой образ в новогоднюю ночь.