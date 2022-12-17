Жодного гіпюру, бахроми та прозорих рукавів: які сукні не варто одягати на Новий рік (фото)

Щоб виглядати на новорічні свята — на такі варіанти не варто звертати уваги

Якщо ви ще не купили собі вбрання, і все відкладаєте цю покупку на останню хвилину, то робіть це усвідомлено і "правильно". Ми маємо на увазі, що потрібно вивчити всі тренди та антитренди, щоб не придбати собі щось застаріле.

Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, на що не потрібно звертати увагу при виборі святкового вбрання. Щоб уникнути "нафталіну" — уникайте всіх цих деталей.

Антитренди вбрання на Новий 2023 рік

Прозорі рукави — якщо рукави з гіпюру, а в сукні багато інших деталей, наприклад, бантики, оборки та інші принади, то проходимо повз. Чим лаконічніше, тим краще.

Бахрома — не варто уподібнюватися фіранці. Вона може бути, але не по всій сукні.

Блиск – блиск не означає, що ви у тренді.

Гіпюр краще не ризикуйте, якщо сумніваєтеся, що можете вибрати актуальний варіант з гіпюром.

Гіпюрові вставки — та сама ситуація, що і з гіпюром. Краще уникати.

Принт — дуже легко "промахнутися" з різними вишивками та квітами або анімалістичним принтом.

Baby doll, поділ різної довжини – не найкращі варіанти.

Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.