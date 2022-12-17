Жодного гіпюру, бахроми та прозорих рукавів: які сукні не варто одягати на Новий рік (фото)
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Щоб виглядати на новорічні свята — на такі варіанти не варто звертати уваги
Якщо ви ще не купили собі вбрання, і все відкладаєте цю покупку на останню хвилину, то робіть це усвідомлено і "правильно". Ми маємо на увазі, що потрібно вивчити всі тренди та антитренди, щоб не придбати собі щось застаріле.
Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, на що не потрібно звертати увагу при виборі святкового вбрання. Щоб уникнути "нафталіну" — уникайте всіх цих деталей.
Антитренди вбрання на Новий 2023 рік
- Прозорі рукави — якщо рукави з гіпюру, а в сукні багато інших деталей, наприклад, бантики, оборки та інші принади, то проходимо повз. Чим лаконічніше, тим краще.
- Бахрома — не варто уподібнюватися фіранці. Вона може бути, але не по всій сукні.
- Блиск – блиск не означає, що ви у тренді.
- Гіпюр краще не ризикуйте, якщо сумніваєтеся, що можете вибрати актуальний варіант з гіпюром.
- Гіпюрові вставки — та сама ситуація, що і з гіпюром. Краще уникати.
- Принт — дуже легко "промахнутися" з різними вишивками та квітами або анімалістичним принтом.
- Baby doll, поділ різної довжини – не найкращі варіанти.
Додамо, що новорічний образ завжди можна обіграти, причому не лише за допомогою прикрас. Раніше "Телеграф" писав про ефектні деталі, якими точно захочеться прикрасити свій образ новорічної ночі.