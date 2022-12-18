Летом - плетеные, а зимой с мехом: как выбрать идеальную сумку на зиму (фото)

Ваши сумки, точно также, как и одежда, должны быть разнообразными

Собирая зимний гардероб, важно обратить внимание не только на верхнюю одежду и стильную обувь, в которой не будет холодно, но и на различные аксессуары. Обидно будет, если всего одна маленькая деталь в виде "неправильного" шарфа или сумки испортила вам весь образ. И сегодня мы хотим остановиться именно на сумках.

Стилист Татьяна Белявина в своем модном блоге отмечает, что существует такой вид сумок, как сезонные. То есть это такой аксессуар, который будет уместен лишь в определенную пору года, в нашем случае мы поговорим о зимних сумках.

С такими сумками можно интересно разбавить зимние комплекты, создать контраст фактур, добавила модный эксперт. Главное помните, что сумка не должна быть непропорциональной вашей фигуре. Маленькие сумки хорошо смотрятся летом, а зимой для таких сумок у нас слишком объемная верхняя одежда. Однако и на баул похожей быть не должна.

Модные зимние сумки 2022/2023

Сумки с коротким и длинным мехом — такой аксессуар будет очень интересно смотреться на фоне пуховика.

Сумки замшевые и замшевые с мехом — очень здорово смотрится сочетание меха и замши, уже заложенное в сумке.

Дутые и стеганые сумки — это сумки из плащевки и похожих современных материалов. Дутые сумки могут быть любых форм и размеров, от шоперов до хобо. Выбирайте вариант себе по душе.

Джинсовые — не самый зимний вариант, но для разнообразия пойдет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что мировые дизайнеры внедрили свои идеи и привнесли в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Мы писали, какие платья будут в тренде этой зимой.