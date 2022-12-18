Влітку – плетені, а взимку з хутром: як вибрати ідеальну сумку на зиму (фото)

Ваші сумки, так само, як і одяг, повинні бути різноманітними

Збираючи зимовий гардероб, важливо звернути увагу не лише на верхній одяг та стильне взуття, в якому не буде холодно, а й на різноманітні аксесуари. Образливо буде, якщо лише одна маленька деталь у вигляді "неправильного" шарфа або сумки зіпсувала вам весь образ. І сьогодні ми хочемо зупинитись саме на сумках.

Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі зазначає, що існує такий вид сумок, як сезонні. Тобто це такий аксесуар, який буде доречний лише певної пори року, у нашому випадку ми поговоримо про зимові сумки.

З такими сумками можна цікаво розбавити зимові комплекти, розробити контраст фактур, додала модний експерт. Головне пам’ятайте, що сумка не повинна бути непропорційною до вашої фігури. Маленькі сумки мати гарний вигляд влітку, а взимку для таких сумок у нас надто об’ємний верхній одяг. Однак і на схожий баул бути не повинна.

Модні зимові сумки 2022/2023

Сумки з коротким і довгим хутром такий аксесуар буде дуже цікаво виглядати на тлі пуховика.

Сумки замшеві та замшеві з хутром – має чудовий вигляд поєднання хутра та замші, вже закладене у сумці.

Дуті та стьобані сумки – це сумки з плащової тканини та схожих сучасних матеріалів. Дуті сумки можуть бути будь-яких форм та розмірів, від шоперів до хобо. Вибирайте варіант собі до вподоби.

Джинсові — не зимовий варіант, але для різноманітності піде.

Раніше "Телеграф" писав про те, що світові дизайнери впровадили свої ідеї та привнесли в моду нові тренди на сукні зимою. Ми писали, які сукні будуть у тренді цієї зими.