Отличный способ выделится: как правильно носить белые вещи зимой, чтобы не выглядеть нелепо (фото)

Благодаря этим стильным формулам вы не будете похожи на большое белое пятно

Вы очень любите белые вещи, но боитесь их носить зимой, чтобы не быть похожей на большой белый пельмень? Отбросьте все страхи, и спокойно надевайте свое любимое белое пальто или пуховик, и выделяйтесь на фоне угрюмых, "стандартных" темных цветов. А чтобы вы были максимально уверены в себе, мы расскажем, как сделать образ в белых тонах максимально стильным.

Стилист purpur.stylist в своем модном блоге в Инстаграм поделилась несколькими стильными и простыми формулами, как носить белое зимой. Модный эксперт отмечает, что белый цвет зимой очень освежает образ, делая его более легким и романтичным.

"Но ведь если одеть сплошное белое можно стать похожей на белого мишку, шатающегося мрачными улицами. Чтобы такого не произошло и образ не был плоским, даю вам несколько простых, но действенных правил" — пишет стилист.

Как носить белые вещи зимой

Вертикальная линия. Вертикаль всегда придает визуально рост и нейтрализует "пельменность" и объем белых пуховиков. Поэтому берем длинный шарф и шапку. Желательно на 1-2 тона темнее или светлее вашей основной одежды. Длинный пояс, завязанный так, чтобы свисать вдоль вашей верхней одежды, тоже может быть вертикальной линией.

Темные пятна. Также можно условно создать такую вертикальную линию с помощью темных пятен внизу и вверху образа. К примеру: темная шапка + темная обувь, темный шарф + темная обувь, темный шарф + темные штанишки, темная сумка + темная обувь.

Различные оттенки. Светлые образы – это тот случай, когда смело можно миксовать разные температуры цвета и оттенки. Главное, чтобы они были примерно одинаковы по яркости. Молочный, с бежевым и коричневым будут смотреться куда интереснее, чем сплошь светлый образ.

Различные фактуры. Светлый цвет отражает свет, поэтому гладкие белые вещи выглядят плоско. Поэтому смело используем разные фактуры: пушистая шубка, кожаные штанишки, фактурная вязка шарфа и шапки – все это сделает образ более гармоничным.

Микс белого и светлого цвета. Белый, молочный, светло-серый – это тот случай, когда можно добавить множество других оттенков.

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