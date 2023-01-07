Відмінний спосіб виділитись: як правильно носити білі речі взимку, щоб не виглядати безглуздо (фото)

Завдяки цим стильним формулам ви не будете схожі на велику білу пляму

Ви дуже любите білі речі, але боїтеся їх носити взимку, щоб не бути схожою на великий білий пельмень? Відкиньте всі страхи, і спокійно надягайте своє улюблене біле пальто або пуховик, і виділяйтеся на тлі похмурих, "стандартних" темних кольорів. А щоб ви були максимально впевнені у собі, ми розповімо, як зробити образ у білих тонах максимально стильним.

Стиліст purpur.stylist у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася декількома стильними та простими формулами, як носити біле взимку. Модний експерт зазначає, що білий колір взимку дуже освіжає образ, роблячи його легким та романтичним.

"Але ж якщо одягнути суцільне біле можна стати схожою на білого ведмедика, що вештається похмурими вулицями. Щоб такого не сталося та образ не був пласким даю вам декілька простих, але дієвих правил" — пише стиліст.

Як носити білі речі взимку

Вертикальні лінії. Вертикаль завжди надає візуально зростання і нейтралізує "пельменність" та обсяг білих пуховиків. Тому беремо довгий шарф та шапку. Бажано на 1-2 тони темніше або світліше за ваш основний одяг. Довгий пояс, зав’язаний так, щоб звисати вздовж вашого верхнього одягу, також може бути вертикальною лінією.

Темні плями. Також можна умовно створити таку вертикальну лінію за допомогою темних плям внизу та вгорі образу. Наприклад: темна шапка + темне взуття, темний шарф + темне взуття, темний шарф + темні штанці, темна сумка + темне взуття.

Різні відтінки. Світлі образи – це той випадок, коли можна сміливо міксувати різні температури кольору і відтінки. Головне, щоб вони були приблизно однакові за яскравістю. Молочний, з бежевим і коричневим виглядатимуть набагато цікавіше, ніж суцільно світлий образ.

Різні фактури. Світлий колір відбиває світло, тому гладкі білі речі виглядають плоско. Тому сміливо використовуємо різні фактури: пухнаста шубка, шкіряні штанці, фактурна в’язка шарфу та шапки – все це зробить образ гармонійнішим.

Мікс білого та світлого кольору. Білий, молочний, світло-сірий – це той випадок, коли можна додати багато інших відтінків.

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