Балетки, клоги и еще шесть трендов весны-2023: эту обувь можно смело добавлять в свой гардероб (фото)

Стилист назвала самые горячие обувные тенденции этого сезона

Весна все ближе, поэтому пора задуматься о своем сезонном гардеробе. Не забудьте не только перебрать одежду, добавив пару-тройку последних трендов, а и обратите внимание на обувь. Есть много вариантов, которые можно смело покупать на весну 2023 года.

Подробнее о трендах на обувь весной-2023 говорится в блоге о стиле ksenya.zaremba в Instagram. Можно присмотреться как минимум к восьми тенденциях, в числе которых балетки, клоги и кроссовки на тонкой подошве.

Какая обувь в моде весной-2023:

Резиновые сапоги — короткие/высокие, массивные. Практичный выбор, который разбавит слишком женственные/девичьи образы.

— короткие/высокие, массивные. Практичный выбор, который разбавит слишком женственные/девичьи образы. Вытянутый острый носок + китен хил (маленький каблук). Удобная модель придаст образу изысканности. Заостренный носок удлиняет силуэт и ноги. Можно купить не только босоножки, но и ботильоны или ковбойки.

Удобная модель придаст образу изысканности. Заостренный носок удлиняет силуэт и ноги. Можно купить не только босоножки, но и ботильоны или ковбойки. Балетки на тонкой подошве. Если вы обладательница узеньких хрупких лодыжек – присмотритесь к этому тренду. На пике моды балетки-таби – так называемые "копытца".

Если вы обладательница узеньких хрупких лодыжек – присмотритесь к этому тренду. На пике моды балетки-таби – так называемые "копытца". Обувь "Мэри Джейн". Туфли или балетки такого кроя легко узнать по лямке сверху.

Туфли или балетки такого кроя легко узнать по лямке сверху. Клоги. Комфортная обувь, которая остается популярной.

Комфортная обувь, которая остается популярной. Серебряный/золотой цвет обуви. Оттенки актуальны как в одежде, так и в обуви.

Оттенки актуальны как в одежде, так и в обуви. Кроссовки на тонкой подошве. Хорошая альтернатива тем, кому надоели массивные модели.

Хорошая альтернатива тем, кому надоели массивные модели. Меховая обувь. Этот тренд для самых смелых модниц.

Удобные клоги

Острый носок снова в моде

Резиновые сапоги очень выручат в дождливую погоду

Не бойтесь блеска

Модные модели кроссовок

Балетки набирают популярность

Базовые весенние туфли

Смелый тренд

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