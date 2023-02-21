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Балетки, клоги и еще шесть трендов весны-2023: эту обувь можно смело добавлять в свой гардероб (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обувь – важная часть любого образа Новость обновлена 21 февраля 2023, 19:45
Обувь – важная часть любого образа. Фото pinterest.com

Стилист назвала самые горячие обувные тенденции этого сезона

Весна все ближе, поэтому пора задуматься о своем сезонном гардеробе. Не забудьте не только перебрать одежду, добавив пару-тройку последних трендов, а и обратите внимание на обувь. Есть много вариантов, которые можно смело покупать на весну 2023 года.

Подробнее о трендах на обувь весной-2023 говорится в блоге о стиле ksenya.zaremba в Instagram. Можно присмотреться как минимум к восьми тенденциях, в числе которых балетки, клоги и кроссовки на тонкой подошве.

Какая обувь в моде весной-2023:

  • Резиновые сапоги — короткие/высокие, массивные. Практичный выбор, который разбавит слишком женственные/девичьи образы.
  • Вытянутый острый носок + китен хил (маленький каблук). Удобная модель придаст образу изысканности. Заостренный носок удлиняет силуэт и ноги. Можно купить не только босоножки, но и ботильоны или ковбойки.
  • Балетки на тонкой подошве. Если вы обладательница узеньких хрупких лодыжек – присмотритесь к этому тренду. На пике моды балетки-таби – так называемые "копытца".
  • Обувь "Мэри Джейн". Туфли или балетки такого кроя легко узнать по лямке сверху.
  • Клоги. Комфортная обувь, которая остается популярной.
  • Серебряный/золотой цвет обуви. Оттенки актуальны как в одежде, так и в обуви.
  • Кроссовки на тонкой подошве. Хорошая альтернатива тем, кому надоели массивные модели.
  • Меховая обувь. Этот тренд для самых смелых модниц.
Образы с обувью клоги
Удобные клоги
Обувь с отсрым носком
Острый носок снова в моде
Образы с резиновыми сапогами
Резиновые сапоги очень выручат в дождливую погоду
Образы с блестящей обувью
Не бойтесь блеска
Образы с кроссовками
Модные модели кроссовок
Образы с балетками
Балетки набирают популярность
Туфли Мэри Джэйн
Базовые весенние туфли
Пушистая обувь на весну
Смелый тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие модели кроссовок никогда не выйдут из моды. Есть семь пар, которые прослужат вам долгие годы.

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#Мода #Обувь #Тренды