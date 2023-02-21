Балетки, клоги и еще шесть трендов весны-2023: эту обувь можно смело добавлять в свой гардероб (фото)
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Стилист назвала самые горячие обувные тенденции этого сезона
Весна все ближе, поэтому пора задуматься о своем сезонном гардеробе. Не забудьте не только перебрать одежду, добавив пару-тройку последних трендов, а и обратите внимание на обувь. Есть много вариантов, которые можно смело покупать на весну 2023 года.
Подробнее о трендах на обувь весной-2023 говорится в блоге о стиле ksenya.zaremba в Instagram. Можно присмотреться как минимум к восьми тенденциях, в числе которых балетки, клоги и кроссовки на тонкой подошве.
Какая обувь в моде весной-2023:
- Резиновые сапоги — короткие/высокие, массивные. Практичный выбор, который разбавит слишком женственные/девичьи образы.
- Вытянутый острый носок + китен хил (маленький каблук). Удобная модель придаст образу изысканности. Заостренный носок удлиняет силуэт и ноги. Можно купить не только босоножки, но и ботильоны или ковбойки.
- Балетки на тонкой подошве. Если вы обладательница узеньких хрупких лодыжек – присмотритесь к этому тренду. На пике моды балетки-таби – так называемые "копытца".
- Обувь "Мэри Джейн". Туфли или балетки такого кроя легко узнать по лямке сверху.
- Клоги. Комфортная обувь, которая остается популярной.
- Серебряный/золотой цвет обуви. Оттенки актуальны как в одежде, так и в обуви.
- Кроссовки на тонкой подошве. Хорошая альтернатива тем, кому надоели массивные модели.
- Меховая обувь. Этот тренд для самых смелых модниц.
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