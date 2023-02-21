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Балетки, клогі та ще шість трендів весни-2023: це взуття можна сміливо додавати до свого гардеробу (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина будь-якого образу Новина оновлена 21 лютого 2023, 19:45
Взуття – важлива частина будь-якого образу. Фото pinterest.com

Стиліст назвала найгарячіші взуттєві тенденції цього сезону

Весна все ближче, тому час задуматися про свій сезонний гардероб. Не забудьте не тільки перебрати одяг, додавши кілька останніх трендів, а й зверніть увагу на взуття. Є багато варіантів, які можна сміливо купувати на весну 2023 року.

Детальніше про тренди на взуття навесні-2023 йдеться в блозі про стиль ksenya.zaremba в Instagram. Можна придивитися як мінімум до восьми тенденцій, серед яких балетки, клогі та кросівки на тонкій підошві.

Яке взуття в моді навесні-2023:

  • Гумові чоботи — короткі/високі, масивні. Практичний вибір, який розбавить надто жіночні/дівочі образи.
  • Витягнута гостра шкарпетка + кітен-хіл (маленькі підбори). Зручна модель надасть образу вишуканості. Загострений носок подовжує силует та ноги. Можна купити не лише босоніжки, а й ботильйони чи ковбойки.
  • Балетки на тонкій підошві. Якщо ви володарка вузеньких тендітних кісточок — придивіться до цього тренду. На піку моди балетки-табі – так звані копитці.
  • Взуття "Мері Джейн". Туфлі або балетки такого крою легко впізнати за лямкою зверху.
  • Клогі. Комфортне взуття, яке залишається популярним.
  • Срібний/золотий колір взуття. Відтінки актуальні як в одязі, так і у взутті.
  • Кросівки на тонкій підошві. Хороша альтернатива тим, кому набридли масивні моделі.
  • Хутряне взуття. Цей тренд для найсміливіших модниць.
Образи із взуттям клогі
Зручні клогі
Взуття з гострим носом
Гострий носок знову в моді
Образи з гумовими чоботями
Гумові чоботи дуже виручать у дощову погоду
Образи з блискучим взуттям
Не бійтеся блиску
Образи з кросівками
Модні моделі кросівок
Образи з балетками
Балетки набирають популярності
Туфлі Мері Джейн
Базові весняні туфлі
Пухнасте взуття на весну
Сміливий тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, які моделі кросівок ніколи не вийдуть із моди. Є сім пар, які прослужать вам довгі роки.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди