Балетки, клогі та ще шість трендів весни-2023: це взуття можна сміливо додавати до свого гардеробу (фото)

Стиліст назвала найгарячіші взуттєві тенденції цього сезону

Весна все ближче, тому час задуматися про свій сезонний гардероб. Не забудьте не тільки перебрати одяг, додавши кілька останніх трендів, а й зверніть увагу на взуття. Є багато варіантів, які можна сміливо купувати на весну 2023 року.

Детальніше про тренди на взуття навесні-2023 йдеться в блозі про стиль ksenya.zaremba в Instagram. Можна придивитися як мінімум до восьми тенденцій, серед яких балетки, клогі та кросівки на тонкій підошві.

Яке взуття в моді навесні-2023:

Гумові чоботи — короткі/високі, масивні. Практичний вибір, який розбавить надто жіночні/дівочі образи.

— короткі/високі, масивні. Практичний вибір, який розбавить надто жіночні/дівочі образи. Витягнута гостра шкарпетка + кітен-хіл (маленькі підбори). Зручна модель надасть образу вишуканості. Загострений носок подовжує силует та ноги. Можна купити не лише босоніжки, а й ботильйони чи ковбойки.

Зручна модель надасть образу вишуканості. Загострений носок подовжує силует та ноги. Можна купити не лише босоніжки, а й ботильйони чи ковбойки. Балетки на тонкій підошві. Якщо ви володарка вузеньких тендітних кісточок — придивіться до цього тренду. На піку моди балетки-табі – так звані копитці.

Якщо ви володарка вузеньких тендітних кісточок — придивіться до цього тренду. На піку моди балетки-табі – так звані копитці. Взуття "Мері Джейн". Туфлі або балетки такого крою легко впізнати за лямкою зверху.

Туфлі або балетки такого крою легко впізнати за лямкою зверху. Клогі. Комфортне взуття, яке залишається популярним.

Комфортне взуття, яке залишається популярним. Срібний/золотий колір взуття. Відтінки актуальні як в одязі, так і у взутті.

Відтінки актуальні як в одязі, так і у взутті. Кросівки на тонкій підошві. Хороша альтернатива тим, кому набридли масивні моделі.

Хороша альтернатива тим, кому набридли масивні моделі. Хутряне взуття. Цей тренд для найсміливіших модниць.

Зручні клогі

Гострий носок знову в моді

Гумові чоботи дуже виручать у дощову погоду

Не бійтеся блиску

Модні моделі кросівок

Балетки набирають популярності

Базові весняні туфлі

Сміливий тренд

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