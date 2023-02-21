Балетки, клогі та ще шість трендів весни-2023: це взуття можна сміливо додавати до свого гардеробу (фото)
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Стиліст назвала найгарячіші взуттєві тенденції цього сезону
Весна все ближче, тому час задуматися про свій сезонний гардероб. Не забудьте не тільки перебрати одяг, додавши кілька останніх трендів, а й зверніть увагу на взуття. Є багато варіантів, які можна сміливо купувати на весну 2023 року.
Детальніше про тренди на взуття навесні-2023 йдеться в блозі про стиль ksenya.zaremba в Instagram. Можна придивитися як мінімум до восьми тенденцій, серед яких балетки, клогі та кросівки на тонкій підошві.
Яке взуття в моді навесні-2023:
- Гумові чоботи — короткі/високі, масивні. Практичний вибір, який розбавить надто жіночні/дівочі образи.
- Витягнута гостра шкарпетка + кітен-хіл (маленькі підбори). Зручна модель надасть образу вишуканості. Загострений носок подовжує силует та ноги. Можна купити не лише босоніжки, а й ботильйони чи ковбойки.
- Балетки на тонкій підошві. Якщо ви володарка вузеньких тендітних кісточок — придивіться до цього тренду. На піку моди балетки-табі – так звані копитці.
- Взуття "Мері Джейн". Туфлі або балетки такого крою легко впізнати за лямкою зверху.
- Клогі. Комфортне взуття, яке залишається популярним.
- Срібний/золотий колір взуття. Відтінки актуальні як в одязі, так і у взутті.
- Кросівки на тонкій підошві. Хороша альтернатива тим, кому набридли масивні моделі.
- Хутряне взуття. Цей тренд для найсміливіших модниць.
Раніше "Телеграф" розповідав, які моделі кросівок ніколи не вийдуть із моди. Є сім пар, які прослужать вам довгі роки.